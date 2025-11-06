"Викликають глибоку повагу". Джолі поділилася враженнями від поїздки в Україну

Що сказала Джолі про візит в Україну

5 листопада знаменитість ошелешила візитом до Херсону. Як з'ясувалося згодом, вона також побувала в Миколаєві. Зірка була вражена силою людей, які продовжують будувати життя в умовах небезпеки.

"Жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але вони відмовляються здаватися", - зазначила Джолі.

Вона зауважила, що в часи, коли уряди багатьох країн світу відвертаються від захисту мирного населення, сила та підтримка українців викликає повагу.

"Після майже трьох років конфлікту виснаження відчутне, але водночас і рішучість. Родини прагнуть безпеки, миру та шансу відбудувати своє життя", - заявила акторка.

Джолі про візит в Україну (фото: instagram.com/legacyofwarfoundation)

Акторка також звернула увагу, що українці - не єдині, хто переживає наслідки затяжної війни. Вона згадала про Судан, Газу та Конго.

"Кожна ситуація має свою історію, але людський досвід є схожим: вимушене переселення, втрати та щоденні зусилля, щоб зберегти гідність. Дипломатія та захист цивільного населення не повинні відходити на другий план у жорстокій боротьбі зброї та технологій", - додала вона.

Анджеліна подякувала багатьом місцевим організаціям, з якими їй вдалося зустрітися, а також фонду Legacy of War Foundation за підтримку протягом усього візиту.

Що відомо про візит Анджеліни Джолі в Україну

Зірка раптово приїхала до Херсону з благодійною місією. Вона побувала у місцевій лікарні, де поспілкувалася з медиками та матерями, які перебувають у пологовому відділенні. Особливу увагу приділила спілкуванню з дітьми.

Анджеліна Джолі приїхала в Україну (фото: t.me/mostks)

Акторка також отримала символічний подарунок від начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька.

Поїздка Джолі не обійшлася без пригод. Мережу збурила історія про начебто затримання "водія" її кортежу представниками ТЦК Миколаївської області. Згодом інцидент з чоловіком, який супроводжував зірку, підтвердили. Там зазначили, що все відбувалося в межах закону.

Це не перший візит зірки в Україну. Вона вже приїздила 30 квітня 2022 року до Львова, де поспілкувалася з біженцями, евакуйованими українцями з Донецької області, дітьми та пораненими.