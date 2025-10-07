Выходит замуж? Эмма Уотсон засветила бриллиантовое обручальное кольцо (фото)
Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон вызвала волну слухов о помолвке во время феерического появления на Неделе моды в Париже.
Как сообщает РБК-Украина, звезда засветила массивное кольцо на безымянном пальце, которое напоминает обручальное кольцо.
Эмма Уотсон обручилась?
35-летняя актриса появилась на показе Miu Miu. Для светского мероприятия она выбрала сдержанный, но стильный образ - атласное платье светло-розового оттенка, которое дополнила коричневой замшевой курткой, черной сумкой и открытыми туфлями.
Волосы Эмма оставила распущенными, а заметным украшением стало кольцо в винтажном стиле с драгоценным крупным камнем.
Эмма Уотсон засветила драгоценное кольцо (фото: Getty Images)
Драгоценность, которая сияла на безымянном пальце, мгновенно привлекла внимание западных СМИ. Они начали предполагать, что звезда могла обручиться со своими возлюбленным - аспирантом Оксфордского университета Кираном Брауном.
Какое кольцо засветила Эмма Уотсон (фото: Getty Images)
Во время модного выхода Уотсон проявила немного бунтарства, оседлав байк и тем самым обратив внимание толпы.
Что известно о личной жизни Эммы Уотсон
Как известно, актриса уже более года встречается с аспирантом Оксфордского университета Кираном Брауном, с которым познакомилась во время учебы на магистерской программе по креативному письму. Именно с ним связывают вероятную помолвку.
Всего месяц назад Уотсон высказывалась о браке как об "общественном давлении" и "жестокости по отношению к женщинам". В подкасте с Джеем Шетти она уточнила, что она надеется выйти замуж, но и не "чувствует себя обязанной это сделать".
"Я надеюсь, что это произойдет со мной, но не чувствую, что обязана это сделать. Это либо часть моего предназначения, либо нет", - отметила она.
Пока что Эмма не комментирует слухи о помолвке, однако ее сияющее украшение и роскошное появление на Неделе моды лишь подогрели слухи о помолвке.
Личная жизнь Эммы Уотсон (фото: Getty Images)
При написании материала были использованы следующие источники: Daily Mail, E! News, подкаст Джея Шетти.