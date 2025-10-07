Виходить заміж? Емма Вотсон засвітила діамантову обручку (фото)

Зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон викликала хвилю чуток про заручини під час феєричної появи на Тижні моди в Парижі.

Як повідомляє РБК-Україна , зірка засвітила масивну каблучку на безіменному пальці, яка нагадує обручку.

Емма Вотсон заручилася?

35-річна акторка з'явилася на показі Miu Miu. Для світського заходу вона обрала стриманий, але стильний образ - атласну сукню світло-рожевого відтінку, яку доповнила коричневою замшевою курткою, чорною сумкою та відкритими туфлями.

Волосся Емма залишила розпущеним, а помітною прикрасою стала каблучка у вінтажному стилі з дорогоцінним великим каменем.

Емма Вотсон засвітила коштовну каблучку (фото: Getty Images)

Коштовність, яка сяяла на безіменному пальці, миттєво привернула увагу західних ЗМІ. Вони почали припускати, що зірка могла заручитися зі своїми коханим - аспірантом Оксфордського університету Кіраном Брауном.

Яку каблучку засвітила Емма Вотсон (фото: Getty Images)

Під час модного виходу Вотсон проявила трохи бунтарства, осідлавши байк і тим самим привернувши увагу натовпу.

Що відомо про особисте життя Емми Вотсон

Як відомо, акторка вже понад рік зустрічається з аспірантом Оксфордського університету Кіраном Брауном, з яким познайомилася під час навчання на магістерській програмі з креативного письма. Саме з ним пов'язують ймовірні заручини.

Лише місяць тому Вотсон висловлювалася про шлюб як про "суспільний тиск" і "жорстокість щодо жінок". У подкасті з Джеєм Шетті вона уточнила, що вона сподівається вийти заміж, але й не "відчуває себе зобов'язаною це зробити".

"Я сподіваюся, що це станеться зі мною, але не відчуваю, що зобов'язана це зробити. Це або частина мого призначення, або ні", - зазначила вона.

Поки що Емма не коментує чутки про заручини, однак її сяюча прикраса й розкішна поява на Тижні моди лише підігріли чутки про заручини.

Особисте життя Емми Вотсон (фото: Getty Images)