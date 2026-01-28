Самый красивый мужчина планеты Богдан Юсипчук женился: свадебные фото

Церемония росписи состоялась 11 января в 11:11 - время и дату, как признался Юсипчук, после консультаций с ангелами, астрологами и лунным календарем выбрала его возлюбленная.

Выбранное место тоже символическое - город Санта-Барбара, где снимали культовый сериал, а сама роспись состоялась в роскошном Ritz-Carlton Bacara, где часто останавливаются голливудские звезды и проходят киносъемки.

"Я всегда думал, что женитьба - это конец, пока не понял: это просто переход на другой уровень", - написал ведущий, добавив, что пришло время чаще прислушиваться к своей жене, которая, по его словам, часто оказывается мудрее его.

Богдан Юсипчук с женой (фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan)

Также Богдан в шутку поставил "жирную точку" в возможном участии в любых любовных реалити-шоу и торжественно передал холостяцкую эстафету другим авантюристам.

"Теперь у меня другие мечты и цели. Не менее авантюрные - просто в другом статусе и на другом уровне", - подытожил он.

Супруги поблагодарили всех за теплые слова и поздравления, которые уже активно поступают от поклонников и коллег.

К слову, избранница Богдана - родом из Винницы и занимается музыкой. Познакомила пару общая подруга.

Где сейчас Богдан Юсипчук

В начале полномасштабной войны Юсипчук открыто критиковал украинцев, которые покинули страну, и публично демонстрировал свою волонтерскую деятельность.

Тогда он активно участвовал в благотворительных инициативах: гастролировал с благотворительными турами, собирал средства на нужды ВСУ, участвовал в украинских телевизионных проектах, в частности в программе "ЖВЛ" вместе с Верой Кекелией, а также регулярно распространял сборы для Сил обороны и подчеркивал свою гордость за украинцев.

В апреле 2022 года шоумен опубликовал сообщение, в котором резко высказался о согражданах, выехавших за границу и делящихся фотографиями с отдыха.

Богдан Юсипчук (фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan)

Впрочем впоследствии его позиция вызвала недоумение у части аудитории: Юсипчук начал публиковать фото с Бали, сообщив, что находится там в связи с участием в конкурсе "Man of the Year", а также заявил о своей деятельности на так называемом "культурном фронте".

Дополнительное непонимание среди подписчиков вызвало интервью, которое ведущий записал на русском языке.

После этого в комментариях к его сообщениям появилось немало критики. Пользователи обвиняли его в выезде из Украины во время войны и демонстрации роскошной жизни за рубежом, в частности в США.

В ответ на волну негативных комментариев шоумен обнародовал видео, снятое на Голливудской аллее славы, в котором довольно резко отреагировал на хейтеров.