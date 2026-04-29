Известный украинский актер развелся с женой после 10 лет брака

По словам актера, именно Самира стала инициатором разрыва, однако это решение не было внезапным и вызревало в течение длительного времени.

В браке у пары родилось двое сыновей - Роберт и Матвей. Несмотря на расставание, Октябрьский отмечает, что с большим уважением относится к бывшей жене.

"У нас двое сыновей: Роберту сейчас десять, Матвею - восемь. Даже сейчас я очень многим ей обязан. Она мудрая, добрая, умная. Когда я строил карьеру, она была дома, занималась детьми. Я ее очень уважаю и ценю", - отметил артист.

В то же время он признает, что часть ответственности за распад отношений берет на себя.

"Видимо, где-то я недорабатывал. Не давал того, что она заслуживала", - поделился Константин.

Как рассказал актер, их история с Самирой была непростой.

За десять лет они дважды официально женились. Пара уже проходила через развод, после которого снова возобновила отношения и во второй раз зарегистрировала брак.

Однако в 2025 году супруги снова разошлись, а в январе 2026-го Октябрьский получил официальные документы о разводе.

Актер объяснил, что на этот раз причиной стал серьезный кризис в отношениях. При этом он подчеркнул, что об изменах речь не шла.

По словам Октябрьского, на семью сильно повлияли финансовые проблемы, трудности со здоровьем и нестабильность в работе.

Несмотря на развод, бывшие супруги сохранили нормальное общение. Они и в дальнейшем вместе будут воспитывать сыновей, ведь дети остаются для них главным приоритетом.

Что известно о Константине Октябрьском

Константин Октябрьский - украинский актер, известный по ролям в сериалах "Шпиталь" и "Парочка слідчих".

Его путь в профессии начинался не с кино, а с регионального телевидения.

Актер родился в Киеве, а юность провел в Днепре, где учился в театрально-художественном колледже.

После окончания учебы Октябрьский некоторое время не работал по специальности, однако в 2010 году переехал в Киев, где начал строить карьеру в медиа и впоследствии в сериалах.

Со своей уже бывшей женой Самирой актер познакомился через общего друга.

Во время полномасштабной войны семья временно выезжала на запад Украины, но вернулась в Киев и занималась волонтерством.

В 2023 году семья пережила попадание дрона в квартиру - жилье было полностью разрушено, а сам актер признавался, что получил ПТСР. Несмотря на это, никто из семьи физически не пострадал.