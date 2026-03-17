Известный актер признался, как клевета едва не разрушила его жизнь и карьеру: "Ненавижу панику"

По словам актера, в 17-летнем возрасте он стал объектом фальшивого обвинения в изнасиловании, после чего фактически пережил неформальную "отмену" еще задолго до эпохи соцсетей.

По словам Гуринца, все началось после короткой интимной связи со знакомой девушкой.

На следующий день, когда он дал понять, что не видит между ними романтических отношений, ситуация резко изменилась.

Со временем актер заметил, что люди вокруг начали от него отворачиваться: с ним перестали общаться однокурсники, а часть преподавателей также стала относиться к нему иначе.

Особенно болезненно он вспоминает период, когда бойкот охватил значительную часть его окружения, а напряжение дошло до такого уровня, что сдавать экзамены ему пришлось в атмосфере открытого давления.

"Если бы тогда были социальные сети, через секунду меня бы уже не существовало... Меня бы отминусовали сразу", - считает актер.

Гуринец также признался, что на фоне пережитого попал в больницу с открытыми язвами желудка.

Лишь впоследствии он узнал, почему именно оказался в изоляции: знакомая, по его словам, распространяла вымышленные детали о нем среди студентов и преподавателей.

После того как артист рассказал свою версию событий, ситуация постепенно начала меняться, однако последствия этой истории еще долго напоминали о себе.

Впоследствии девушка, которая, по словам Федор, его оклеветала, сама вышла с ним на связь и попросила прощения.

Теперь, говорит актер, именно из-за того опыта он очень осторожно относится к любым публичным скандалам и не спешит делать выводы без полной картины.

"И когда сейчас в публичном пространстве что-то взрывается, у меня травма. Я боюсь этого... Федь, а что ты думаешь на эту тему? Я сразу: стоп, подождите! Мне надо позвонить тому человеку, поговорить с ним, позвонить этому человеку, мне надо со всеми поговорить, для того чтобы сделать общее описание картины, чтобы потом я сделал вывод... У меня холодный ум. Я ненавижу панику и эмоциональность в таких моментах, мне надо все анализировать", - рассказал артист.