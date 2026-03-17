"Бестактно и жестоко". Звездную журналистку Наталью Тур разнесли за вопрос вдове ADAM

Известная журналистка Наталья Тур оказалась в центре скандала после интервью на премии "Музвар". Ее вопросы к вдове вокалиста группы ADAM, Саше Норовой, возмутили пользователей сети. Не сдержались даже коллеги и звезды.

Скандал из-за интервью с Сашей Норовой

Журналистка "Люкс ФМ" задала вопросы, которые в сети назвали неуместным, учитывая то, что женщина недавно потеряла мужа - Михаила Клименко, известного как ADAM.

Сначала Наталья спросила об эмоциональном состоянии Александры, после чего та не смогла сдержать слезы.

"В душе у меня просто буря и боль, но нужно жить", - ответила Норова.

В знак поддержки Тур обняла артистку, а затем продолжила спрашивать о жизни после смерти любимого.



Реакция сети

Пользователи обвинили журналистку в бестактности и отсутствии эмпатии. Не сдержались даже известные артисты, блогеры и журналисты, в частности свое мнение высказали певцы Кажанна и Parfeniuk, а также юморист Николай Зырянов.

"Когда знаешь что человеку болит, но работа прежде всего".

"Псевдожурналистка сейчас кайфует, что столько комментариев здесь. Потому что это главное в ее жалкой жизни".

"Вопрос "зачем" и "для чего" задавать такие неуместные вопросы, которые лишний раз высыпают соль на рану человеку?"

"Ну зачем человеку еще больше ранить сердце? Совсем без ума".

"Журналистка не имеет ни эмпатии, ни чувства такта".

"Это так бестактно и жестоко. Журналистка просто убила".

Прокомментировали ситуацию и некоторые коллеги-журналисты. Так, Ксения Малинюк из "Ранку у великому місті" ответила на гневный комментарий Парфенюка.

"Работать журналисткой - это не всегда говорить на темы, как вы написали песню. Мы все знаем, как болит. Но чем дольше будем вспоминать о Михаиле, тем больше людей будет слушать его музыку", - отметила она.

А вот музыкальный обозреватель Макс Нагорняк считает, что Наталья повела себя некрасиво ради хайпа и просмотров.

"Они со своей конторой в очередной раз пробивают дно. Ни к слову "журналистика", ни к слову "музыка" этот человек ничего касательного не имеет. Я так понимаю в голове только есть слова "хайп" и "просмотры", - написал он в Threads.

Что говорит Наталья Тур

На фоне громкого резонанса журналистка принесла извинения. Она отметила, что не намеревалась обидеть Александру и сочувствует ее горю.

"Я хочу извиниться перед Сашей Норовой, а также перед всеми, кого задело мой вопрос. Ни в коем случае не было цели причинить боль или навредить", - написала она.

