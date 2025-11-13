ua en ru
36-летняя украинская телеведущая впервые станет мамой: трогательные фото

Четверг 13 ноября 2025 11:50
36-летняя украинская телеведущая впервые станет мамой: трогательные фото Елена Курбанова (фото: instagram.com/kurbanova_olena)
Автор: Катерина Собкова

Известна украинская телеведущая Елена Курбанова, которая работает на телеканале "Прямой" и ведет собственное шоу "Курбанова Live" на YouTube, поделилась в сети радостной новостью - совсем скоро она впервые станет мамой.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Елена Курбанова станет мамой

Журналистка опубликовала трогательное сообщение, полное любви к Украине и веры в будущее.

"Страшно ли мне? Очень. Но еще никогда я не была такой сильной и уверенной. Уверенной в нас", - написала Курбанова.

36-летняя телеведущая призналась, что решила рожать именно в Украине, ведь верит в свою страну и ее людей.

36-летняя украинская телеведущая впервые станет мамой: трогательные фотоЕлена Курбанова беременна (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

"Ни во что на свете я так сильно не верю, как в Украину! Ни в кого так сильно не верю, как в свою страну. Поэтому я здесь и буду рожать здесь. Рожать украинку или украинца, свободного человека свободной страны", - отметила Елена.

Курбанова подчеркнула, что хочет передать своему ребенку любовь и гордость за Украину, а также память о тех, кто защищает ее свободу.

36-летняя украинская телеведущая впервые станет мамой: трогательные фотоТелеведущая показала первые фото с животиком (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

"Я научу ее любить, как люблю я, и гордиться, как горжусь всем, что есть у меня", - добавила телеведущая.

Также она поделилась трогательными фото с заметно округлившимся животиком.

Елена Курбанова (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

Кто такая Елена Курбанова

Курбанова - украинская телеведущая, журналист и блогерша. Автор и ведущая YouTube-канала "Курбанова Live".

Окончила киевскую общеобразовательную школу №78.

В 2006 году поступила в Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2012 году получила диплом магистра социальных коммуникаций с отличием.

В начале карьеры работал парламентским корреспондентом, затем на каналах ICTV, СТБ, "Украина", "Прямой".

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину создала собственный YouTube-проект "Курбанова Live".

Он специализируется на разоблачении российской дезинформации, противодействии пропаганде и освещении общественно-политических событий в Украине. Канал активно поддерживает украинских военных и ветеранов.

О личной жизни журналистки практически ничего не известно. Она замужем, ее супруга зовут Георгий.

В своем Instagram ведущая демонстрирует яркие образы и любит экспериментировать со стилем.

36-летняя украинская телеведущая впервые станет мамой: трогательные фотоЕлена Курбанова (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

