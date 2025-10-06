Отобрала титул у предательницы: украинка Мотричко выиграла чемпионат мира по шашкам

Как украинка одержала победу

Турнир проходил по швейцарской системе, а среди участниц было сразу четверо представительниц Украины: Виктория Мотричко, Юлия Макаренкова, Елена Короткая и Ольга Балтажи.

Мотричко начала выступления с трех ничьих, а свою первую победу одержала над действующей в то время чемпионкой, экс-украинкой Дарьей Ткаченко, которая сейчас выступает под флагом Нидерландов.

Одержав три победы в девяти турах и не потерпев ни одного поражения, Мотричко в итоге набрала 12 очков и стала чемпионкой мира. Второе место заняла Сайя Гансухе из Китая. Третьей финишировала еще одна украинка - Макаренкова, которая также не потерпела ни одного поражения на турнире.

Другие отечественные спортсменки - Короткая и Балтажи финишировали 10-й и 11-й соответственно.

Чемпионка (в центре) и призеры ЧМ-2025 (фото: instagram.com/viktoriiamotrichko)

Принципиальность противостояния с Ткаченко

Для Мотричко это второе "золото" чемпионата мира по классическим шашкам - предыдущий титул она получила в 2023 году.

В целом эта победа стала седьмой в истории независимой Украины на чемпионатах мира по классическим шашкам.

Четыре из них выиграла под флагом Украины Дарья Ткаченко. Однако в 2014 году уроженка города Торез (сейчас - Чистяково) в Донецкой области, после его оккупации перешла на сторону "ДНР" и приняла российское гражданство. Впрочем, в 2022 году, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, чтобы избежать санкций, она переехала в Нидерланды и сейчас выступает за эту страну.

На прошлом ЧМ-2024 Ткаченко выиграла свой пятый титул - уже под нидерландским флагом. А теперь потеряла его, проиграв Мотричко.

Кто такая Виктория Мотричко

Уроженка Одессы. Шашками занимается с 10-ти лет. Является одной из самых титулованных украинских шашисток. Многократная чемпионка и призер чемпионатов мира и Европы в различных вариациях этой игры.

С 2014 года замужем за белорусским шашистом Владиславом Сплендером. Воспитывает двоих детей: 10 летнюю дочь Николь и 3-летнего сына Габриэля.