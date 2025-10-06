Відібрала титул у зрадниці: українка Мотрічко виграла чемпіонат світу з шашок

Як українка здобула перемогу

Турнір проходив за швейцарською системою, а серед учасниць було одразу четверо представниць України: Вікторія Мотрічко, Юлія Макаренкова, Олена Коротка та Ольга Балтажі.

Мотрічко розпочала виступи з трьох нічиїх, а свою першу перемогу здобула над чинною на той час чемпіонкою, екс-українкою Дар'єю Ткаченко, яка нині виступає під прапором Нідерландів.

Здобувши загалом три перемоги в дев'яти турах і не зазнавши жодної поразки, Мотрічко в підсумку набрала 12 очок та стала чемпіонкою світу. Друге місце посіла Сайя Гансухе з Китаю. Третьою фінішувала ще одна українка – Макаренкова, яка також не зазнала жодної поразки на турнірі.

Інші вітчизняні спортсменки – Коротка та Балтажі фінішували 10-ю та 11-ю відповідно.

Чемпіонка (у центрі) та призерки ЧС-2025 (фото: instagram.com/viktoriiamotrichko)

Принциповість протистояння з Ткаченко

Для Мотрічко це друге "золото" чемпіонату світу з класичних шашок – попередній титул вона здобула у 2023 році.

Загалом ця перемога стала сьомою в історії незалежної України на чемпіонатах світу з класичних шашок.

Чотири з них виграла під прапором України Дар'я Ткаченко. Проте у 2014 році уродженка міста Торез (зараз – Чистякове) на Донеччині, після його окупації перейшла на сторону "ДНР" та прийняла російське громадянство. Втім, у 2022 році, після повномасштабного вторгнення РФ до України, аби уникнути санкцій, вона переїхала до Нідерландів і зараз виступає за цю країну.

На минулому ЧС-2024 Ткаченко виграла свій п'ятий титул – вже під нідерландським прапором. А тепер втратила його, програвши Мотрічко.

Хто така Вікторія Мотрічко

Уродженка Одеси. Шашками займається з 10-ти років. Є однією з найтитулованіший українських шашисток. Багаторазова чемпіонка і призерка чемпіонатів світу та Європи в різних варіаціях цієї гри.

З 2014 року одружена з білоруським шашкістом Владиславом Сплендером. Виховує двох дітей: 10 річну дочку Ніколь та 3-річного сина Габріеля.