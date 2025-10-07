ua en ru
"Чувствовала, что бьюсь об стену". Костюк завершила сезон-2025 и поделилась амбициозной целью на следующий

Вторник 07 октября 2025 17:08
Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Вторая ракетка Украины Марта Костюк завершает 2025 год в топ-30 мирового рейтинга WTA. Впрочем, как признается спортсменка, этого ей мало. После прошлого сезона, когда Костюк ворвалась в топ-20, нынешняя позиция №28 оставляет у нее смешанные чувства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спортсменки порталу Tennis365.

В шаге от больших побед

"Турнир в Ухане - мой последний в этом году, и начинаешь задумываться, что сделала правильно, а что могла бы лучше. Я много развивалась вне корта - в подходе к жизни, к игре. Но чувствовала, что часто бьюсь о стену", - призналась теннисистка.

Костюк говорит, что в 2025-м несколько раз была в шаге от больших побед, но не хватило совсем немного.

"Я много раз проигрывала теннисисткам из топ-10, особенно на турнирах Grand Slam. В каждом матче действовала с максимальной отдачей, но не смогла победить игроков самого высокого уровня. Обычно я была очень близко, и это огорчает",- сказала Марта.

Несмотря на это, украинка считает сезон положительным - стабильным и важным в плане опыта.

"Год был хорошим, но для меня этого мало. Я знаю, что могу больше", - подытожила она.

Главная цель на 2026-й

Костюк уже планирует следующий сезон и не скрывает, что ее главная цель - трофей Grand Slam.

"Моя главная цель всегда - турниры Grand Slam. Я хочу обрести стабильность, чтобы завершить год в топ-10. Не ставлю себе конкретную цель по рейтингу, потому что это лишь следствие работы. Хочу сделать те улучшения, которые позволят перейти на следующий уровень", - заявила спортсменка.

Костюк в сезоне-2025

В текущем году Костюк провела 44 поединка, в 25-ти из которых победила, а в 19-ти проиграла (процент побед - 57%).

23-летняя украинка неудачно выступила на всех турнирах Grand Slam: третий круг Australian Open и US Open и вылет уже после первого матча на "Ролан Гаррос" и "Уимблдоне".

Лучший результат второй ракетки Украины в карьере на турнирах Grand Slam - 1/4 финала Australian Open в 2024 году.

Напомним, что Костюк проиграла два матча за день на WTA 1000 в Ухане.

Также читайте, на каких позициях украинки в обновленном рейтинге WTA.

