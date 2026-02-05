Олимпийские игры-2026: полное расписание соревнований 5 февраля
Несмотря на то что официально зимние Олимпийские игры стартуют в пятницу, 6 февраля, представители некоторых видов спорта уже вышли на соревновательные арены и начали борьбу за медали.
Какие старты запланированы на четверг, 5 февраля, - подскажет РБК-Украина.
Кто соревнуется в четверг
Накануне состоялся "-2" соревновательный день Игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо - первые матчи в керлинге. 5 февраля состоятся первые матчи в хоккее, а также квалификация в мужском сноубординге (биг-эйр).
Украинские спортсмены сегодня еще на будут соревноваться.
Расписание стартов 5 февраля:
- 11:05. Керлинг, смешанные пары. Великобритания - Эстония, Швеция - Чехия, Норвегия - США, Южная Корея - Италия.
- 13:10. Хоккей, женщины. Швеция - Германия.
- 15:35. Керлинг, смешанные пары. Норвегия - Канада, США - Швейцария.
- 15:40. Хоккей, женщины. Италия - Франция.
- 17:40 Хоккей, женщины. США - Чехия.
- 20:05. Керлинг, смешанные пары. Канада - Италия, Швейцария - Южная Корея, Эстония - Швеция, Чехия - Великобритания.
- 20:30. Сноуборд, биг-эйр, мужчины, квалификация.
- 22:10. Хоккей, женщины. Италия - Канада.
Где смотреть трансляции
Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".
В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:
- на телеканале "Суспільне Спорт"
- на региональных каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львов, Харьков и другие)
- на сайте "Суспільне Спорт"
- на YouTube-канале "Суспільне Спорт" (отдельные трансляции)
Церемонии открытия и закрытия, а также итоговая вечерняя студия будут выходить на телеканале "Первый".
