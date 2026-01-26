Кто едет на зимнюю Олимпиаду-2026: Украина официально назвала состав команды
Национальный олимпийский комитет Украины утвердил состав сборной на зимние Олимпийские игры-2026.
Об этом сообщает РБК-Украинасо ссылкой на официальный сайт НОК.
Участники и виды спорта
На Играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо Украина будет представлена в 11 из 16 олимпийских видов спорта. В окончательный состав команды вошли 46 спортсменов - столько же, как и на предыдущей зимней Олимпиаде в Пекине.
Где наибольшее представительство
Самые многочисленные делегации Украина будет иметь в биатлоне и санном спорте - по 10 атлетов.
Еще девять спортсменов будут выступать во фристайле. Кроме восьми лыжных акробатов, в состав сборной вошла Екатерина Коцар, которая станет первой украинкой в истории Олимпийских игр, которая будет соревноваться во фристайле в дисциплинах бигейр и слоупстайл.
Исторический минимум в фигурном катании
Наибольшему сокращению подверглось фигурное катание - Украину представит лишь один спортсмен.
В мужских соревнованиях выступит Кирилл Марсак. Это является наименьшим представительством страны в этом виде спорта за всю историю участия в Олимпиадах.
Состав сборной Украины на Олимпиаду-2026
Биатлон (10 участников):
- Мужчины - Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк
- Женщины - Кристина Дмитренко, Елена Городна, Юлия Джима, Дарья Чалык, Александра Меркушина
Санный спорт (10):
- Мужчины - Антон Дукач, Андрей Мандзий (одноместные), Игорь Гой, Назарий Карчмар, Даниил Марциновский, Богдан Бабура (двухместные)
- Женщины - Юлианна Туницкая, Елена Смага (одноместные), Елена Стецкив, Александра Мох (двухместные)
Фристайл (9):
- Мужчины - Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов (лыжная акробатика)
- Женщины - Ангелина Брыкина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Нелли Попович (лыжная акробатика), Екатерина Коцар (бигейр, слоупстайл)
Лыжные гонки (6):
- Мужчины - Дмитрий Драгун, Александр Лисогор
- Женщины - Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль
Лыжное двоеборье (2):
- Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец
Горнолыжный спорт (2):
- Дмитрий Шепюк, Анастасия Шепиленко
Прыжки с трамплина (2):
- Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко
Шорт-трек (2):
- Олег Гандей, Елизавета Сидорко
Скелетон (1):
- Владислав Гераскевич
Сноубординг (1):
- Аннамари Данча
Фигурное катание (1):
- Кирилл Марсак
Как было раньше
На прошлых зимних Играх-2022 в Пекине Украина имела 46 лицензий. Наибольшее представительство было в биатлоне (11 спортсменов) и лыжных гонках (7). В санном спорте и фигурном катании на Играх выступали по шесть атлетов.
Исторический максимум украинской команды на зимних Играх зафиксирован в 2002 году - тогда поехали 68 спортсменов. В то же время, в 1994-м и 2018-м сборная имела менее 40 участников.
Медали Украины на зимних Играх
В Пекине-2022 сборная Украины завоевала одну медаль. Серебряную награду в лыжной акробатике завоевал Александр Абраменко.
Всего, начиная с 1994 года, когда украинцы дебютировали на "белых Играх" собственной командой, в активе отечественных спортсменов - 9 наград (3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые).
Больше всего медалей "сине-желтые" получили в биатлоне (5), также по два раза поднимались на пьедестал в фигурном катании и фристайле.
Олимпиада-2026: что известно
Игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 4 по 22 февраля. Это будет четвертая Олимпиада, которую будет принимать Италия.
Всего будет разыграно 116 комплектов наград - на 7 больше, чем на зимних Олимпийских играх 2022 года. На форуме дебютирует один новый вид спорта - ски-альпинизм. Также внесены изменения в программы некоторых других дисциплин.
Ожидается, что участие в Олимпиаде примут более 3 500 спортсменов, которые будут соревноваться в 16-ти видах спорта.
Ранее мы писали, что МОК принял решение об участии россиян в Олимпиаде в случае подписания мирного соглашения.
Также мы сообщали, что стартовала эстафета зимней Олимпиады-2026.