Кто едет на зимнюю Олимпиаду-2026: Украина официально назвала состав команды

Понедельник 26 января 2026 19:25
UA EN RU
Кто едет на зимнюю Олимпиаду-2026: Украина официально назвала состав команды Биатлонистка Юлия Джима выступит на четвертых Играх в карьере (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Национальный олимпийский комитет Украины утвердил состав сборной на зимние Олимпийские игры-2026.

Об этом сообщает РБК-Украинасо ссылкой на официальный сайт НОК.

Участники и виды спорта

На Играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо Украина будет представлена в 11 из 16 олимпийских видов спорта. В окончательный состав команды вошли 46 спортсменов - столько же, как и на предыдущей зимней Олимпиаде в Пекине.

Где наибольшее представительство

Самые многочисленные делегации Украина будет иметь в биатлоне и санном спорте - по 10 атлетов.

Еще девять спортсменов будут выступать во фристайле. Кроме восьми лыжных акробатов, в состав сборной вошла Екатерина Коцар, которая станет первой украинкой в истории Олимпийских игр, которая будет соревноваться во фристайле в дисциплинах бигейр и слоупстайл.

Исторический минимум в фигурном катании

Наибольшему сокращению подверглось фигурное катание - Украину представит лишь один спортсмен.

В мужских соревнованиях выступит Кирилл Марсак. Это является наименьшим представительством страны в этом виде спорта за всю историю участия в Олимпиадах.

Состав сборной Украины на Олимпиаду-2026

Биатлон (10 участников):

  • Мужчины - Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк
  • Женщины - Кристина Дмитренко, Елена Городна, Юлия Джима, Дарья Чалык, Александра Меркушина

Санный спорт (10):

  • Мужчины - Антон Дукач, Андрей Мандзий (одноместные), Игорь Гой, Назарий Карчмар, Даниил Марциновский, Богдан Бабура (двухместные)
  • Женщины - Юлианна Туницкая, Елена Смага (одноместные), Елена Стецкив, Александра Мох (двухместные)

Фристайл (9):

  • Мужчины - Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов (лыжная акробатика)
  • Женщины - Ангелина Брыкина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Нелли Попович (лыжная акробатика), Екатерина Коцар (бигейр, слоупстайл)

Лыжные гонки (6):

  • Мужчины - Дмитрий Драгун, Александр Лисогор
  • Женщины - Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль

Лыжное двоеборье (2):

  • Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец

Горнолыжный спорт (2):

  • Дмитрий Шепюк, Анастасия Шепиленко

Прыжки с трамплина (2):

  • Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко

Шорт-трек (2):

  • Олег Гандей, Елизавета Сидорко

Скелетон (1):

  • Владислав Гераскевич

Сноубординг (1):

  • Аннамари Данча

Фигурное катание (1):

  • Кирилл Марсак

Как было раньше

На прошлых зимних Играх-2022 в Пекине Украина имела 46 лицензий. Наибольшее представительство было в биатлоне (11 спортсменов) и лыжных гонках (7). В санном спорте и фигурном катании на Играх выступали по шесть атлетов.

Исторический максимум украинской команды на зимних Играх зафиксирован в 2002 году - тогда поехали 68 спортсменов. В то же время, в 1994-м и 2018-м сборная имела менее 40 участников.

Медали Украины на зимних Играх

В Пекине-2022 сборная Украины завоевала одну медаль. Серебряную награду в лыжной акробатике завоевал Александр Абраменко.

Всего, начиная с 1994 года, когда украинцы дебютировали на "белых Играх" собственной командой, в активе отечественных спортсменов - 9 наград (3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые).

Больше всего медалей "сине-желтые" получили в биатлоне (5), также по два раза поднимались на пьедестал в фигурном катании и фристайле.

Олимпиада-2026: что известно

Игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 4 по 22 февраля. Это будет четвертая Олимпиада, которую будет принимать Италия.

Всего будет разыграно 116 комплектов наград - на 7 больше, чем на зимних Олимпийских играх 2022 года. На форуме дебютирует один новый вид спорта - ски-альпинизм. Также внесены изменения в программы некоторых других дисциплин.

Ожидается, что участие в Олимпиаде примут более 3 500 спортсменов, которые будут соревноваться в 16-ти видах спорта.

Ранее мы писали, что МОК принял решение об участии россиян в Олимпиаде в случае подписания мирного соглашения.

Также мы сообщали, что стартовала эстафета зимней Олимпиады-2026.

