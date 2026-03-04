Вечер бокса от Усика: дебют Хижняка, титульный бой Лапина и выход молодых украинских звезд

Промоутерская компания чемпиона мира Александра Усика возвращается с большим боксерским шоу. В программе вечера - несколько громких событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Usyk 17 Promotions .

Долгожданный дебют Хижняка

Турнир состоится 21 марта и пройдет в гостиничном комплексе Equides Club (село Лесники под Киевом).

Центральным событием вечера станет первый шаг в профессиональном боксе триумфатора Олимпийских игр Александра Хижняка. После долгого доминирования в любителях, один из самых техничных боксеров Украины официально начинает путь к мировым титулам.

Также в мейн-ивенте выступит непобежденный Даниэль Лапин. Обладатель титулов WBO International, WBA Intercontinental и IBF Intercontinental проведет рейтинговый поединок в полутяжелом весе.

Полный кард вечера

В целом программа турнира насчитывает 10 профессиональных боев.

Кроме хедлайнеров, на ринг выйдут перспективные представители новой волны украинского бокса: Кира Макогоненко, Павел Ильюша, Даниил Жасан, Айдер Абдураимов, Элвин Алиев, Джамал Кулиев, Дмитрий Ловчинский и Николай Лактионов.

Ожидается, что мероприятие посетит лично Александр Усик.

Турнир имеет важную гуманитарную составляющую: 100% средств от продажи билетов будут направлены в благотворительный фонд Usyk Foundation для помощи пострадавшим от войны и поддержки ВСУ.

Когда шоу и где смотреть

Начало шоу запланировано 21 марта в 17:30.

Для украинских зрителей событие покажет "Суспільне Спорт", а международная аудитория сможет наблюдать за боями на платформе DAZN.