ua en ru
Ср, 04 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Усик против "Короля кикбоксинга": Верхувен рассказал о роли Голливуда в организации поединка

18:30 04.03.2026 Ср
3 мин
Мегафайт в Гизе стал возможным благодаря звезде боевиков
aimg Андрей Костенко
Усик против "Короля кикбоксинга": Верхувен рассказал о роли Голливуда в организации поединка Рико Верхувен в кикбоксинге (фото: instagram.com/ricoverhoeven)

Легенда кикбоксинга Рико Верхувен рассказал о ходе переговоров относительно боя с чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и объяснил, почему считает себя "близнецом" украинца в спорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спортсмена ведущему журналисту мира единоборств Ариэлю Хельвани.

Читайте также: Третий бой с Фьюри уже в этом году? Бывший промоутер Усика намекнул на секретную сделку

"Усик - это Верхувен бокса"

Многолетний доминатор мирового кикбоксинга подтвердил, что его поединок против Александра Усика состоится 23 мая в египетской Гизе. А на кону будет стоять чемпионский пояс WBC.

По словам Верхувена, он лично продвигал идею этого противостояния, проведя параллели между карьерами обоих атлетов.

"Я 12 лет удерживал статус абсолюта в кикбоксинге. А Усик был абсолютом в крузервейте, а затем в хевивейте. Я позвонил Турки Аль аш-Шейху и сказал: "Как насчет того, чтобы организовать бой абсолюта против абсолюта?". Для меня Александр - это "Верхувен бокса", - отметил нидерландец.

Вмешательство Джейсона Стэйтема

Верхувен также подтвердил слова главы Главного управления развлечений Саудовской Аравии Аль аш-Шейха о том, что первоочередной импульс идее придал голливудский актер Джейсон Стейтем.

Изначально инвесторам предлагали свести Рико в ринге с Фрэнсисом Нганну или Энтони Джошуа, однако остановились на кандидатуре украинца.

Несмотря на то, что для Верхувена это дебют в большом боксе, он предостерег фанатов от недооценки своей техники.

"Многие говорят, что Питер Фьюри (дядя и бывший тренер Тайсона Фьюри) только что присоединился к моему лагерю. Но я тренируюсь с Питером последние 15 лет. Все это время я занимаюсь боксом параллельно с кикбоксингом", - подчеркнул боец.

Усик против &quot;Короля кикбоксинга&quot;: Верхувен рассказал о роли Голливуда в организации поединка

Отказ от UFC ради боксерского вызова

Рико также признался, что имел на столе контракт от самого мощного ММА-промоушена мира - UFC. Хотя предложение было финансово привлекательным для новичка, оно не выдержало конкуренции с гонорарами, которые Верхувен получал в Glory, и масштабом предстоящего поединка против Усика.

"В переходе в UFC не было смысла. Здесь мы создаем историю", - резюмировал легенда кикбоксинга.

Кто такой Рико Верхувен

36-летний нидерландский кикбоксер супертяжелого веса, один из самых известных и успешных бойцов промоушна Glory.

В кикбоксинге выступал в ведущих мировых организациях: K-1, It's Showtime, Superkombat и Glory. В его активе 66 побед (21 нокаут) и 10 поражений.

В Glory достиг наибольших успехов. В 2014 году Верхувен завоевал титул чемпиона организации в тяжелом весе и впоследствии многократно его защищал. В целом нидерландец более десятилетия считается лицом дивизиона и одним из самых стабильных чемпионов.

Кроме кикбоксинга, пробовал силы и в других видах единоборств. В 2015 году победно дебютировал в ММА. Также провел один бой в профи-боксе, нокаутировав малоизвестного венгра Яноша Финферу.

Ранее мы сообщали, что Пакьяо бросил вызов непобедимому Мейвезеру в Лас-Вегасе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бокс Александр Усик
Новости
Заправляться или ждать? Почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор"
Заправляться или ждать? Почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор"
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине