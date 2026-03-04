ua en ru
Ср, 04 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Вечір боксу від Усика: дебют Хижняка, титульний бій Лапіна та вихід молодих українських зірок

23:47 04.03.2026 Ср
2 хв
У програмі шоу – 10 поєдинків
aimg Андрій Костенко
Вечір боксу від Усика: дебют Хижняка, титульний бій Лапіна та вихід молодих українських зірок Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк дебютує на профі-рингу (фото: Getty Images)

Промоутерська компанія чемпіона світу Олександра Усика повертається з великим боксерським шоу. У програмі вечора – декілька гучних подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Usyk 17 Promotions.

Читайте також: Усик проти "Короля кікбоксингу": Верхувен розповів про роль Голлівуду в організації поєдинку

Довгоочікуваний дебют Хижняка

Турнір відбудеться 21 березня та пройде в готельному комплексі Equides Club (село Лісники під Києвом).

Центральною подією вечора стане перший крок у професійному боксі тріумфатора Олімпійських ігор Олександра Хижняка. Після років домінування в аматорах, один із найтехнічніших боксерів України офіційно розпочинає шлях до світових титулів.

Також у мейн-івенті виступить непереможений Даніель Лапін. Володар титулів WBO International, WBA Intercontinental та IBF Intercontinental проведе рейтинговий поєдинок у напівважкій вазі.

Повний кард вечора

Загалом програма турніру налічує 10 професійних боїв.

Окрім хедлайнерів, на ринг вийдуть перспективні представники нової хвилі українського боксу: Кіра Макогоненко, Павло Іллюша, Данило Жасан, Айдер Абдураімов, Елвін Алієв, Джамал Кулієв, Дмитро Ловчинський та Микола Лактіонов.

Очікується, що захід відвідає особисто Олександр Усик.

Турнір має важливу гуманітарну складову: 100% коштів від продажу квитків будуть спрямовані до благодійного фонду Usyk Foundation для допомоги постраждалим від війни та підтримки ЗСУ.

Коли шоу та де дивитися

Початок шоу заплановано 21 березня о 17:30.

Для українських глядачів подію покаже "Суспільне Спорт", а міжнародна аудиторія зможе спостерігати за боями на платформі DAZN.

Раніше Усик розповів, чому погодився на бій з "Королем кікбоксингу".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Бокс Олександр Усик
Новини
Заправлятися чи чекати? Чому ціни на АЗС ростуть і чи можлива "картельна змова"
Заправлятися чи чекати? Чому ціни на АЗС ростуть і чи можлива "картельна змова"
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні