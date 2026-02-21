Хижняк впервые выйдет на профринг после "золота" Олимпиады - Усик лично выведет его в бой
Олимпийский чемпион Парижа Александр Хижняк начинает профессиональную карьеру. Титулованный боксер выступит на большом вечере бокса в Киеве, организатором которого стал обладатель трех поясов Александр Усик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Usuk17.promotion в соцсети Instagram.
Возвращение "Полтавского танка" на новый ринг
Украинский боксер Александр Хижняк, который получил золотую медаль на Играх-2024, официально переходит в профессиональную категорию.
Об этом шаге сообщил Александр Усик, чья компания Usyk-17 Promotions организовывает предстоящее мероприятие.
Усик подчеркнул, что лично посетит событие в роли промоутера, чтобы поддержать выступление титулованного соотечественника.
Исторический дебют состоится 21 марта. Местом проведения выбран комплекс Equides Club в селе Лесники под Киевом.
Детали вечера бокса и состав участников
Кроме дебютного поединка Хижняка, программа турнира предусматривает защиту титулов Даниэлем Лапиным.
Также в ринг выйдут другие представители национальной сборной команды Украины.
Болельщики смогут посмотреть поединки в прямом эфире на платформе DAZN и телеканале "Суспільне Спорт".
Амбиции и достижения Хижняка
Напомним, что на сегодня Александр Хижняк является одним из самых успешных боксеров-любителей страны. В его активе "золото" Олимпиады в Париже (2024 год) и "серебро" Олимпийских игр в Токио (2020 год).
Несмотря на начало профессиональной карьеры, ранее спортсмен выражал намерение принять участие в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, чтобы стать самым награжденным украинским олимпийцем в истории бокса.
