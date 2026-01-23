Уайлдер вместо Усика сразится с Чисорой: уже известны дата и место

Бой в апреле в Лондоне

По информации британского СМИ и ряда инсайдеров, поединок состоится 4 апреля 2026 года в Лондоне. Для Чисоры это будет юбилейный 50-й бой в профи. Британец не скрывает желания громко завершить карьеру или же получить еще один большой контракт.

Интересно, что противостояние между Уайлдером и Чисорой могло состояться еще в 2013 году, однако тогда американец снялся с боя из-за ареста по обвинению в домашнем насилии. Теперь же оба ветерана супертяжелого дивизиона наконец-то сойдутся на ринге в долгожданном поединке.

Дерек Чисора (фото: DAZN Boxing)

Что известно о соперниках

40-летний Уайлдер переживает непростой этап карьеры. В 2023-2024 годах он потерпел два поражения нокаутом подряд - от Джозефа Паркера и Чжана Чжилея. Эти результаты поставили под сомнение его дальнейшие титульные амбиции.

После более чем годичной паузы американец вернулся в июне 2025 года, победив Тайрелла Херндона техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок с Чисорой должен стать для Уайлдера своеобразным экзаменом на конкурентоспособность в топ-сегменте хевивейта.

42-летний Чисора, в свою очередь, подходит к бою на серии из трех побед. Он должен был драться 13 декабря против Диллиана Уайта, однако этот бой отменили. Свой последний поединок Дерек провел в феврале 2025 года, когда отправил в нокаут Отто Валлина. Чисора за карьеру потерпел 13 поражений. В частности, уступил Александру Усику в октябре 2020 года.

Неожиданность для Усика

Ранее сообщалось, что следующим соперником Уайлдера может стать украинский чемпион мира Александр Усик. Всемирный боксерский совет (WBC) даже одобрил этот бой, как добровольную защиту Усиком титула организации.

По информации инсайдера Дэна Рафаэля, стороны поддерживали контакт, однако до конкретной договоренности дело не дошло. Сейчас Уайлдер решил сосредоточиться на бою с Чисорой, а потенциальный поединок против Усика отложен.

По данным инсайдера, поединок Усик - Уайлдер возможен только в случае победы Деонтея в Лондоне. Сам Усик в этот период может провести защиту титулов против другого соперника - среди потенциальных оппонентов называют бывшего чемпиона мира - американца Энди Руиса-младшего.