Вайлдер замість Усика битиметься з Чісорою: вже відомі дата та місце

Бій у квітні в Лондоні

За інформацією британського ЗМІ та низки інсайдерів, поєдинок відбудеться 4 квітня 2026 року в Лондоні. Для Чісори це буде ювілейний 50-й бій у профі. Британець не приховує бажання гучно завершити кар'єру або ж отримати ще один великий контракт.

Цікаво, що протистояння між Вайлдером і Чісорою могло відбутися ще у 2013 році, однак тоді американець знявся з бою через арешт за звинуваченням у домашньому насильстві. Тепер же обидва ветерани надважкого дивізіону нарешті зійдуться на рингу у довгоочікуваному поєдинку.

Дерек Чісора (фото: DAZN Boxing)

Що відомо про суперників

40-річний Вайлдер переживає непростий етап кар'єри. У 2023–2024 роках він зазнав двох поразок нокаутом поспіль – від Джозефа Паркера та Чжана Чжилея. Ці результати поставили під сумнів його подальші титульні амбіції.

Після понад річної паузи американець повернувся у червні 2025 року, перемігши Тайрелла Херндона технічним нокаутом у сьомому раунді. Поєдинок із Чісорою має стати для Вайлдера своєрідним іспитом на конкурентоспроможність у топ-сегменті хевівейту.

42-річний Чісора, своєю чергою, підходить до бою на серії з трьох перемог. Він мав битися 13 грудня проти Ділліана Вайта, однак цей бій скасували. Свій останній поєдинок Дерек провів у лютому 2025 року, коли відправив у нокаут Отто Валліна. Чісора за кар'єру зазнав 13 поразок. Зокрема, поступився Олександру Усику в жовтні 2020 року.

Несподіванка для Усика

Раніше повідомлялося, що наступним суперником Вайлдера може стати український чемпіон світу Олександр Усик. Всесвітня боксерська рада (WBC) навіть схвалила цей бій, як добровільний захист Усиком титулу організації.

За інформацією інсайдера Дена Рафаеля, сторони підтримували контакт, однак до конкретної домовленості справа не дійшла. Наразі Вайлдер вирішив зосередитися на бою з Чісорою, а потенційний поєдинок проти Усика відкладено.

За даними інсайдера, поєдинок Усик – Вайлдер можливий лише у разі перемоги Деонтея в Лондоні. Сам Усик у цей період може провести захист титулів проти іншого суперника – серед потенційних опонентів називають колишнього чемпіона світу – американця Енді Руїса-молодшого.