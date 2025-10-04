ua en ru
Вася Харизма выдал тайны звездной дружбы и высказался об Усике

Суббота 04 октября 2025 08:30
UA EN RU
Вася Харизма выдал тайны звездной дружбы и высказался об Усике Вася Харизма рассказал о своих розыгрышах звезд (фото: Новый канал)
Автор: Полина Иваненко

Украинский блогер Вася Харизма, который стал известным благодаря своим шутливым голосовым сообщениям в Instagram, рассказал о неожиданных реакциях звезд и признался, с кем из них успел подружиться.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал за кулисами съемок развлекательного шоу "Хто зверху?" на Новом канале.

Кто ответил блогеру на голоса

Вася не ограничивается украинскими знаменитостями - парень пишет и мировым звездам. И, как оказалось, иногда получает ответ.

"Многие отвечают на мои голосовые сообщения. Например: Степан Гига, и Павел Зибров, Надя Дорофеева, Дмитрий Поворознюк. Но больше всего я удивился, что мне ответили Виктор Ющенко, Борис Джонсон и Александр Усик", - рассказал он.

По его словам, реакция Бориса Джонсона была "очень классной", когда бывшему премьеру Британии включили песню проекта Musli UA, сделанную с голосового Васи.

А вот Усик не только ответил, но и добавил видео блогера себе в сториз и даже подписался на него в Instagram.

"Сейчас (Усик) смотрит сториз, иногда даже лайкает! Не описать словами, как мне приятно", - признается юморист.

Кто заблокировал Васю Харизму

Вася говорит, что таких людей, кому бы он боялся или не решился написать, нет. В этом отношении он без комплексов. Но бывают и не очень удачные ситуации.

"Я помню, что записал голосовое сообщение Оксане Марченко, она просмотрела и заблокировала меня. А еще есть Мунтян, проповедник. Я ему записывал голосовое, выложил видео этого в TikTok. А чуть позже увидел, что его удалило само приложение. Возле причины было написано: "Пожаловался Владимир Мунтян", - вспоминает он.

С кем подружился

Но положительные кейсы у Васи Харизмы все равно преобладают. С некоторыми знаменитостями вообще зарождается дружба.

"Стараюсь со всеми быть в хороших отношениях, потому что я не конфликтный человек. Ссоры и скандалы ради хайпа - это не про меня. Больше всего дружу, конечно, с комиками. Например, Владимиром Шумко, "Левами на Джипі", ребятами из "Ліги Сміху", - рассказал Вася.

А еще близко общается с ведущей Лесей Никитюк, певцом Степаном Гигой и группой "100ліца".

