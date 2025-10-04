ua en ru
Вася Харізма видав таємниці зіркової дружби і висловився про Усика

Субота 04 жовтня 2025 08:30
Вася Харізма видав таємниці зіркової дружби і висловився про Усика Вася Харізма розповів про свої розіграші зірок (фото: Новий канал)
Автор: Поліна Іваненко

Український блогер Вася Харізма, який став відомим завдяки своїм жартівливим голосовим повідомленням в Instagram, розповів про неочікувані реакції зірок та зізнався, з ким із них встиг потоваришувати.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він сказав за лаштунками зйомок розважального шоу "Хто зверху?" на Новому каналі.

Хто відповів блогеру на голосові

Вася не обмежується українськими знаменитостями - хлопець пише і світовим зіркам. І, як виявилося, іноді отримує відповідь.

"Багато хто відповідає на мої голосові повідомлення. Наприклад: Степан Гіга, і Павло Зібров, Надя Дорофеєва, Дмитро Поворознюк. Але найбільше я здивувався, що мені відповіли Віктор Ющенко, Борис Джонсон і Олександр Усик", - розповів він.

За його словами, реакція Бориса Джонсона була "дуже класною", коли колишньому прем’єру Британії увімкнули пісню проекту Musli UA, зроблену з голосового Васі.

А от Усик не лише відповів, а й додав відео блогера собі у сторіз і навіть підписався на нього в Instagram.

"Зараз (Усик) дивиться сторіз, інколи навіть лайкає! Не описати словами, як мені приємно", - зізнається гуморист.

Хто заблокував Васю Харізму

Вася каже, що таких людей, кому б він боявся чи не наважився написати, немає. Щодо цього він без комплексів. Але бувають і не дуже вдалі ситуації.

"Я пам’ятаю, що записав голосове повідомлення Оксані Марченко, вона переглянула й заблокувала мене. А ще є Мунтян, проповідник. Я йому записував голосове, виклав відео цього у TikTok. А трішки згодом побачив, що його видалив сам додаток. Біля причини було написано: "Поскаржився Володимир Мунтян", - згадує він.

З ким подружився

Але позитивні кейси у Васі Харізми все одно переважають. З деякими знаменитостями взагалі зароджується дружба.

"Намагаюся з усіма бути в добрих стосунках, бо я не є конфліктною людиною. Сварки та скандали заради хайпу - це не про мене. Найбільше дружу, звісно, з коміками. Наприклад, Володимиром Шумком, "Левами на Джипі", хлопцями з "Ліги Сміху", - розповів Вася.

А ще близько спілкується з ведучою Лесею Нікітюк, співаком Степаном Гігою та гуртом "100лиця".

