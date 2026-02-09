Беременная Ксюша Манекен "не по-блогерски" рассекретила пол ребенка (видео)

Кого ждет Манекен

Так, Ксюша и ее избранник решили пойти не совсем "блогерским" путем. Вместо громких гендер-пати, интриг и "прогревов" Манекен записала щемящее видео с мужем и собакой.

Ксюша Манекен раскрыла пол своего ребенка (скриншот)

Блогерша и ее возлюбленный держали в руках хлопушки, которые раскрывали пол ребенка по цвету конфетти. И оказалось, что Манекен ждет мальчика.

Ее хлопушка "взорвалась" голубым конфетти, а собака забавно испугалась и пыталась убежать. Впрочем, в шутку отметила Ксюша, ни один пес во время съемок не пострадал.

Манекен ждет сына (скриншот)

В описании под видео Манекен также намекнула, что она и ее муж думали, что у них родится дочь. Но они не унывают.

"Походу придется идти еще за девочкой. А пока будем любить мальчика", - написала блогерша.

В комментариях фаны поздравили Ксюшу и ее мужа. Многие написали, что пол ребенка совсем неважен, ведь родители будут любить как мальчика, так и девочку.

Манекен и ее муж (фото: instagram.com/maneken007)

Напомним, о своей беременности Манекен объявила недавно. Она отметила, что больше не чайлдфри и очень счастлива, ведь скоро станет мамой.