Беременная победительница "Холостяка-13" раскрыла пол ребенка (видео)
Победительница 13 сезона "Холостяка" Инна Белень готовится впервые стать мамой. В трогательном видеоролике они с женихом раскрыли, кто появится в их семье - сын или дочь.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ролик в Instagram блогера.
Как Инна Белень раскрыла пол первенца
Будущая мама несколько дней подогревала интерес публики, демонстрируя кадры с гендер-пати, где в компании родных и друзей узнала пол ребенка. Наконец 27 января она опубликовала видео, в котором рассекретила, что ждет дочь.
В ролике Инна появляется вместе с женихом Иваном, нежно обнимается и с нетерпением ожидает раскрытия интриги вечера. Когда вспыхнул розовый дым, стало известно, что у пары будет девочка.
Узнав радостную новость, блогерша не сдерживала эмоций и даже расплакалась.
Как отреагировали в сети
Поклонники начали поздравлять пару с предстоящим пополнением в семье. Многие из них заметили, что предвидели рождение именно дочери.
- "Искренне поздравляю с девочкой! Даже мурашки пошли по коже, потому что думала, что будет мальчик".
- "Как мама двух принцесс я не знаю, как это - быть мамой сына, но быть мамой дочери, это самое прекрасное ощущение во Вселенной".
- "По вашей реакции понятно было, что девочка".
- "Я так и знала. Счастья вам".
- "Будет красивая девочка, похожая на маму. Здоровья маленькой".
Что известно о беременности и предстоящей свадьбе Инны Белень
В конце декабря блогерша порадовала фанов новостью о помолвке. Избранником оказался знакомый, с которым она вместе училась в школе.
"Никогда не думала, что однажды скажу "да" с таким сердцем, что оно едва помещается в груди..." - написала тогда она, демонстрируя изысканное кольцо.
А уже о предстоящем пополнении в семье блогерша объявила на пост-шоу 14 сезона "Холостяка", куда пришла с округлившимся животиком и любимым.
Ранее Белень также поделилась подробностями предстоящей свадьбы.
Вас также может заинтересовать:
- Алина Гросу назвала имена, которые рассматривает для дочери
- Бывший Оксаны Билозир рассказал о причине развода
- Маша Ефросинина сделала признание о своей маме.