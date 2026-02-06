ua en ru
"Больше не чайлдфри": 33-летняя блогерша Манекен впервые станет мамой (видео)

Пятница 06 февраля 2026 12:26
"Больше не чайлдфри": 33-летняя блогерша Манекен впервые станет мамой (видео) Ксюша Манекен (фото: instagram.com/maneken007)
Автор: Иванна Пашкевич

Блогер Ксюша Манекен поделилась радостной новостью в день своего рождения - она впервые станет мамой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram инфлюенсера.

Звезда Интернета опубликовала эффектное видео, на котором появилась в полупрозрачной красной ткани, продемонстрировав округлый животик.

"Сегодня мне 33, и похоже, что я больше не чайлдфри (не против детей)", - пошутила Ксюша Манекен.

Для блогера и ее мужа Андрея будущий ребенок станет первенцем.

Известно, что избранник Ксении старше ее на 11 лет.

&quot;Больше не чайлдфри&quot;: 33-летняя блогерша Манекен впервые станет мамой (видео)Ксюша Манекен с мужем (фото: instagram.com/maneken007)

После волны поздравлений в соцсетях Манекен обратилась к подписчикам со словами благодарности.

"Друзья, большое спасибо за теплые слова. Нам очень приятно", - написала она.

Также инфлюенсерка призналась, что о беременности знала уже некоторое время, однако изменения во внешности стали заметными не сразу.

"Я уже давно рассказала, но у меня только сейчас начал появляться живот", - добавила Ксения.

Что известно о Ксюше Манекен

Ксюша Манекен - блогер и фотограф из Кременчуга. В возрасте от 19 до 22 лет она работала эскортницей и открыто говорила об этом в интервью и социальных сетях. Впоследствии Ксения основала брачное агентство.

В марте 2023 года Манекен оказалась в центре скандала после публикации фото с наградой от ГУР за содействие военной разведке.

&quot;Больше не чайлдфри&quot;: 33-летняя блогерша Манекен впервые станет мамой (видео)Ксюша Манекен (фото: instagram.com/maneken007)

Позже блогер объяснила, что получила награду еще в октябре 2022 года, однако сознательно не рассказывала об этом публично.

