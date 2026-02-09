Вагітна Ксюша Манекен "не по-блогерськи" розсекретила стать дитини (відео)

На кого чекає Манекен

Так, Ксюша та її обранець вирішили піти не зовсім "блогерським" шляхом. Замість гучних гендер-паті, інтриг та "прогрівів" Манекен записала щемливе відео з чоловіком та собакою.

Ксюша Манекен розкрила стать своєї дитини (скриншот)

Блогерка та її коханий тримали у руках хлопавки, які розкривали стать дитинки за кольором конфеті. І виявилося, що Манекен чекає на хлопчика.

Її хлопавка "вибухнула" блакитним конфеті, а пес кумедно перелякався й намагався втекти. Втім, жартома зазначила Ксюша, жоден пес під час зйомок не постраждав.

Манекен чекає на сина (скриншот)

В описі під відео Манекен також натякнула, що вона та її чоловік думали, що у них народиться донька. Але вони не сумують.

"Походу прийдеться йти ще за дівчинкою. А поки будемо любити хлопчика", - написала блогерка.

У коментарях фани привітали Ксюшу та її чоловіка. Багато хто написав, що стать дитини зовсім неважлива, адже батьки будуть любити як хлопчика, так і дівчинку.

Манекен та її чоловік (фото: instagram.com/maneken007)

Нагадаємо, про свою вагітність Манекен оголосила нещодавно. Вона зазначила, що більше не чайлдфрі та дуже щаслива, адже скоро стане мамою.