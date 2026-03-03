Не беременна? Даша Квиткова поразила признанием о своем состоянии

Что сказала Квиткова о беременности

Звезда соцсетей, которая воспитывает 4-летнего сына Льва, поделилась новым фото из спортзала. Ранее бдительные поклонники заметили, что она давно не посещала занятия. Это натолкнуло некоторых на предположения о беременности.

Впрочем, реальность оказалась иной. Даша объяснила, что причиной изменений в ее графике стали проблемы со здоровьем. Долгое время она восстанавливала уровень железа в организме.

"Сегодня у меня произошло возвращение в зал. Пока вы писали мне, что я беременна и забросила тренировки, я просто пыталась восстановить свое здоровье и преодолеть дефицит железа", - поделилась она.

Квиткова также рассказала о трудностях возвращения к тренировкам. В течение последних шести месяцев физические нагрузки ей были запрещены.

"Перерыв был огромный, возвращаться очень трудно, но как хорошо, что мышцы имеют память", - отметила инфлюенсерка.

Кроме того, Даша нашла для себя новый вызов.

"Подумала начать бегать при том, что я ненавижу бег. Может, на какой-то марафон подготовиться и проверить свои силы?", - добавила она.

Что известно о личной жизни Квитковой

Отмечается, что сейчас блогер находится в отношениях с футболистом Владимиром Бражко. В сентябре 2025 года пара объявила о помолвке после периода встреч.

Первые слухи об их отношениях появились еще в мае, но только в июле они прекратили скрывать свой роман.

После помолвки в сети предполагали, что Владимир и Даша тайно поженились, поскольку она показала паспорт с новой фамилией. Впрочем, сама блогерша в декабре призналась, что "даже не начала подготовку к свадьбе".

Для нее это будет вторая свадьба, ведь раньше она была в браке с Никитой Добрыниным. На этот раз звезда мечтает о скромной церемонии в кругу самых близких.