Контракт - не гарантия: останется ли Шапаренко в "Динамо" до 2030 года

Понедельник 26 января 2026 14:08
UA EN RU
Контракт - не гарантия: останется ли Шапаренко в "Динамо" до 2030 года Николай Шапаренко (фото: ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Николай Шапаренко, которого в последнее время сватали в различные европейские клубы, продлил контракт с киевским "Динамо" еще на пять лет. Но означает ли это, что полузащитник обязательно останется в Киеве до 2030 года?

РБК-Украина размышляет над новой сделкой одного из самых ярких футболистов столичного клуба.

Куда сватали Шапаренко

Действие предыдущего соглашения футболиста завершалось 30 сентября текущего года. На этом фоне возникало много слухов, о том, что полузащитник вскоре покинет столичный клуб.

Сообщалось, что Шапаренко интересуются турецкие гранды - в частности "Бешикташ" и "Трабзонспор". По данным турецких СМИ, стамбульский клуб предлагал за украинца 12 млн евро. Сам игрок якобы сначала был категорически против переезда в Турцию, но впоследствии смягчил позицию.

Кроме того, в 2024-м, во время чемпионата Европы, говорилось об интересе к игроку со стороны итальянского "Лацио", а прошлым летом - немецкого "Штутгарта". В обоих случаях речь шла о сумме в 10 млн евро.

Последняя волна слухов активно "продавала" Шапаренко в испанскую "Жирону", где украинцы традиционно чувствуют себя комфортно и дают результат.

Контракт - не гарантия: останется ли Шапаренко в &quot;Динамо&quot; до 2030 года

Николай Шапаренко продлил контракт с "Динамо" (фото: ФК "Динамо")

Что известно о новом контракте с "Динамо"

На этом фоне определенной неожиданностью стала новость о решении Шапаренко связать себя с "Динамо" новым соглашением - до 31 декабря 2030 года.

"Я остаюсь дома, в своем родном клубе, "Динамо". Это для меня праздник, и хочется поблагодарить всех болельщиков, президента клуба за доверие и поддержку", - прокомментировал событие футболист.

А президент киевлян Игорь Суркис так высказался относительно продолжения сотрудничества.

"Были разные слухи, что Шапаренко не хочет подписывать контракт, что он хочет уйти свободным агентом. Но это не о нем. Николай - порядочный человек. Нужно иметь смелость в такое непростое время продлить контракт с "Динамо" на пять лет. Мы все понимаем, что он мог выбрать другой путь, но "Динамо" для него не пустой звук. Если появится выгодное предложение для Шапаренко и клуба, мы никого не будем держать. Примеры - Забарный, Миколенко, Ванат", - отметил Суркис.

Контракт - не гарантия: останется ли Шапаренко в &quot;Динамо&quot; до 2030 года

Николай Шапаренко и Игорь Суркис (фото: ФК "Динамо")

Есть ли перспективы в Европе

Шапаренко сейчас 27 лет, а это тот возраст, когда у футболиста остается шанс только на один большой контракт. Поэтому, если такая возможность появится, Шапаренко может перебраться в Европу, не дожидаясь завершения действующего соглашения с киевлянами. Но - не бесплатно, что является проявлением уважения футболиста к клубу.

Для примера стоит вспомнить недавнюю ситуацию с Артемом Довбиком.

Став лучшим бомбардиром УПЛ-2022/23, он в июне 2023 года подписал новый контракт с "Днепром-1" сроком на два года. Однако это не помешало нападающему уже в августе перейти в испанскую "Жирону".

Кто такой Николай Шапаренко

27-летний уроженец села Раздольное Донецкой области. Футбольную подготовку начал в Мариуполе, где занимался в ДЮСШ, после чего попал в академию местного "Ильичевца". Уже в 16 лет дебютировал в Премьер-лиге Украины, став одним из самых молодых игроков и авторов голов в истории чемпионата.

Летом 2015 года перешел в "Динамо", однако закрепился в первой команде несколько позже. Дебютировал за киевлян в 2017 году, а затем стал одним из ключевых полузащитников клуба. В 2018 году вошел в топ-50 самых перспективных молодых футболистов Европы по версии УЕФА.

В составе "Динамо" Шапаренко дважды становился чемпионом Украины (2021 и 2025 годы) и столько же выигрывал национальный Кубок (2020, 2021).

В сборной Украины дебютировал в 2018 году. Провел за нее 48 матчей, забив 2 гола. Участник чемпионатов Европы 2020 и 2024 годов.

Ранее мы сообщили, что сборная Украины получит неожиданное усиление перед битвой за ЧМ-2026 со Швецией.

Также узнайте, сколько времени будет вне игры Артем Довбик после операции.

