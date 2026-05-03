Усик меняет курс: как саудовские деньги повлияют на финальные планы чемпиона

Встреча, которая решит все

По информации источников, глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх намерен провести личную встречу с Александром Усиком. Главной темой разговора станет организация поединка за титул чемпиона мира по версии журнала The Ring против непобежденного немца Агита Кабаела.

Этот бой планируют провести в конце 2026 года, а местом проведения рассматривают Германию. Такой шаг может отсрочить другие анонсированные ранее противостояния украинца, в частности потенциальное завершение трилогии с Тайсоном Фьюри.

Главное условие для переговоров

Несмотря на высокий интерес инвесторов, проведение боя в Германии пока остается лишь планом на бумаге. Весь сценарий зависит от одного фактора - успешного выступления Усика в ближайшем поединке.

Александр должен одолеть звезду кикбоксинга Рико Верховена в мегафайте, который запланирован на 23 мая в Египте. Только в случае победы над "Королем кикбоксинга" Турки Аль аш-Шейх и команда Усика смогут перейти к финализации контракта с Кабаелом.

Почему этот бой стал актуальным

Агит Кабаел (27-0, 19 КО) сейчас является обязательным претендентом на титул WBC. Ранее Усик скептически относился к встрече с немцем, отдавая предпочтение более медийным именам. Однако финансовые перспективы поединка в Европе могут сделать этот вариант приоритетным для завершения сезона 2026 года.

Коррективы в планы Усика может внести и уже анонсированный бой Фьюри против другого британца - Энтони Джошуа, который запланирован на четвертый квартал текущего года.