Усик завершил тренировочный лагерь и прибыл в Египет на исторический бой против Верховена (видео)

19:12 17.05.2026 Вс
2 мин
Украинский чемпион вместе с командой прилетел в Гизу за шесть дней до выхода в ринг
aimg Андрей Костенко
Александр Усик во время подготовки к бою (фото: instagram.com/usykaa)
Обладатель титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF, украинец Александр Усик, прибыл в Египет для проведения поединка против нидерландца Рико Верховена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Ring.

Усик возле пирамид

Журналисты обнародовали на своей странице в соцсети X видео, на котором украинский боксер выходит из самолета в сопровождении представителей своей команды и менеджеров.

В тот же день Усик официально объявил об успешном завершении длительного тренировочного лагеря.

Отметим, что незадолго до прилета украинского чемпиона в Гизу прибыл и его оппонент - Рико Верховен уже начал медиа-активности накануне поединка.

Усик и его команда в Египте (фото: instagram.com/usykaa)

Что известно о бое: дата, место и статус

Грандиозное шоу состоится в субботу, 23 мая, в уникальном месте - у подножия пирамид Гизы в Египте. Соперники выйдут на ринг не раньше 23:45 по киевскому времени.

Поединок Усик - Верховен официально санкционирован WBC как добровольная защита титула чемпиона мира в супертяжелом весе. Специально для этого события организация разработала уникальный пояс, который получит победитель "Битвы в Гизе".

Для Усика (24-0, 15 КО) это первый выход в ринг после июльской победы над Даниэлем Дюбуа, которая сделала его абсолютным чемпионом в хевивейте.

Несмотря на звездный статус в кикбоксинге, Верховен имеет минимальный опыт в профессиональном боксе, проведя лишь один официальный бой (1-0, 1 КО).

Кроме главного поединка вечера, в андеркарде состоятся еще восемь боев. В частности украинец Даниэль Лапин проведет титульную битву против француза Бенджамина Мендеса Тани, защищая пояса IBF Intercontinental, WBA Continental и WBO International в полутяжелом весе.

Где смотреть поединок в Украине

Официальным транслятором вечера стал сервис "Киевстар ТВ". Показ будет доступен в пакете "Премиум HD" и других аналогах с доступом к спортивному контенту.

Кроме того, во всем мире бокс будет транслировать платформа DAZN. В Украине прямой эфир из Египта на этой платформе можно будет приобрести по системе PPV.

