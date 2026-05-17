Усик завершив тренувальний табір і прибув до Єгипту на історичний бій проти Верховена (відео)
Володар титулів чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF, українець Олександр Усик, прибув до Єгипту для проведення поєдинку проти нідерландця Ріко Верховена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Ring.
Усик біля пірамід
Журналісти оприлюднили на своїй сторінці в соцмережі X відео, на якому український боксер виходить із літака в супроводі представників своєї команди та менеджерів.
Того ж дня Усик офіційно оголосив про успішне завершення тривалого тренувального табору.
Зазначимо, що незадовго до прильоту українського чемпіона до Гізи прибув і його опонент – Ріко Верховен уже розпочав медіа-активності напередодні поєдинку.
Oleksandr Usyk has arrived in Egypt— Ring Magazine (@ringmagazine) May 17, 2026
The heavyweight king will face Rico Verhoeven at the Pyramids of Giza on Saturday night
Усик та його команда в Єгипті (фото: instagram.com/usykaa)
Що відомо про бій: дата, місце та статус
Грандіозне шоу відбудеться у суботу, 23 травня, в унікальному місці – біля підніжжя пірамід Гізи в Єгипті. Суперники вийдуть на ринг не раніше 23:45 за київським часом.
Поєдинок Усик – Верховен офіційно санкціонований WBC як добровільний захист титулу чемпіона світу у надважкій вазі. Спеціально для цієї події організація розробила унікальний пояс, який отримає переможець "Битви в Гізі".
Для Усика (24-0, 15 КО) це перший вихід у ринг після липневої перемоги над Даніелем Дюбуа, яка зробила його абсолютним чемпіоном у хевівейті.
Попри зірковий статус у кікбоксингу, Верховен має мінімальний досвід у професійному боксі, провівши лише один офіційний бій (1-0, 1 КО).
Окрім головного поєдинку вечора, в андеркарді відбудуться ще вісім боїв. Зокрема українець Даніель Лапін проведе титульну битву проти француза Бенджаміна Мендеса Тані, захищаючи пояси IBF Intercontinental, WBA Continental та WBO International у напівважкій вазі.
Де дивитися поєдинок в Україні
Офіційним транслятором вечора став сервіс "Київстар ТБ". Показ буде доступний у пакеті "Преміум HD" та інших аналогах із доступом до спортивного контенту.
Крім того, у всьому світі бокс транслюватиме платформа DAZN. В Україні прямий ефір з Єгипту на цій платформі можна буде придбати за системою PPV.
