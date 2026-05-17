Усик завершив тренувальний табір і прибув до Єгипту на історичний бій проти Верховена (відео)

Володар титулів чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF, українець Олександр Усик, прибув до Єгипту для проведення поєдинку проти нідерландця Ріко Верховена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Ring .

Усик біля пірамід

Журналісти оприлюднили на своїй сторінці в соцмережі X відео, на якому український боксер виходить із літака в супроводі представників своєї команди та менеджерів.

Того ж дня Усик офіційно оголосив про успішне завершення тривалого тренувального табору.

Зазначимо, що незадовго до прильоту українського чемпіона до Гізи прибув і його опонент – Ріко Верховен уже розпочав медіа-активності напередодні поєдинку.

Oleksandr Usyk has arrived in Egypt



The heavyweight king will face Rico Verhoeven at the Pyramids of Giza on Saturday night



Glory in Giza May 23rd LIVE on DAZN pic.twitter.com/KqMiWEOe7H — Ring Magazine (@ringmagazine) May 17, 2026

Усик та його команда в Єгипті (фото: instagram.com/usykaa)

Що відомо про бій: дата, місце та статус

Грандіозне шоу відбудеться у суботу, 23 травня, в унікальному місці – біля підніжжя пірамід Гізи в Єгипті. Суперники вийдуть на ринг не раніше 23:45 за київським часом.

Поєдинок Усик – Верховен офіційно санкціонований WBC як добровільний захист титулу чемпіона світу у надважкій вазі. Спеціально для цієї події організація розробила унікальний пояс, який отримає переможець "Битви в Гізі".

Для Усика (24-0, 15 КО) це перший вихід у ринг після липневої перемоги над Даніелем Дюбуа, яка зробила його абсолютним чемпіоном у хевівейті.

Попри зірковий статус у кікбоксингу, Верховен має мінімальний досвід у професійному боксі, провівши лише один офіційний бій (1-0, 1 КО).

Окрім головного поєдинку вечора, в андеркарді відбудуться ще вісім боїв. Зокрема українець Даніель Лапін проведе титульну битву проти француза Бенджаміна Мендеса Тані, захищаючи пояси IBF Intercontinental, WBA Continental та WBO International у напівважкій вазі.

Де дивитися поєдинок в Україні

Офіційним транслятором вечора став сервіс "Київстар ТБ". Показ буде доступний у пакеті "Преміум HD" та інших аналогах із доступом до спортивного контенту.

Крім того, у всьому світі бокс транслюватиме платформа DAZN. В Україні прямий ефір з Єгипту на цій платформі можна буде придбати за системою PPV.