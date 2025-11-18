Усик впервые прокомментировал отказ от титула WBO: слова чемпиона

Александр Усик больше не является абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе после решения добровольно освободить титул WBO. Украинец прокомментировал свой шаг, а промоутеры назвали его логичным и своевременным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт чемпиона в соцсети Instagram .

Всемирная боксерская организация подтвердила, что получила официальное уведомление от представителей Александра Усика о его намерении освободить пояс. Боксер лично обратился к организации в социальных сетях, выразив благодарность.

"Доброе утро всем. Спасибо WBO за то, что были со мной", - сказал Усик.

Решение об отказе от титула WBO означает, что Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира в гэвивейте, которым он стал в июле, когда одержал досрочную победу над Даниэлем Дюбуа. Сейчас украинец продолжает владеть чемпионскими поясами по версиям IBF, WBA и WBC.

Почему Усик отказался от титула: объяснение промоутера

Украинский промоутер Александр Красюк, который работает с Усиком, прокомментировал для сайта Sport.ua, решение своего подопечного. По его мнению, отказ от титула на этом этапе карьеры был абсолютно оправданным.

Красюк отметил, что вопрос обязательной защиты титула WBO встал перед Усиком после его боя с Дюбуа. Хотя боксер получил дополнительное время на восстановление после травмы, впоследствии ему пришлось решать - защищать пояс или освобождать.

"Бой с Уордли сейчас не несет в себе никакого смысла: ни спортивного, ни медийного, ни коммерческого", - заявил промоутер, подчеркивая, что в этой ситуации Александр Усик "поступил правильно".

Новый чемпион и его будущее

Новым обладателем пояса WBO в супертяжелом весе стал британский боксер Фабио Уордли. Он получил право стать главным претендентом после того, как нокаутировал Джозефа Паркера в 11-м раунде.

Известный промоутер Фрэнк Уоррен, комментируя ситуацию, выразил восхищение новым чемпионом.

"У Великобритании появился новый чемпион мира по боксу и новая звезда этого вида спорта. Это одна из самых невероятных историй за те 45 лет, что я работаю, и я очень горжусь Фабио Уордли", - цитирует Уоррена издание The Ring.

Уоррен также добавил, что в 2026 году Уордли "ожидает несколько грандиозных поединков, в которых он будет защищать пояс и творить историю".