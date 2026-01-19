Усик претендует на "Нокаут года" от The Ring: кто соперники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х журнала .

Яркий удар на "Уэмбли"

Усик попал в шортлист благодаря яркому завершению реванша против британца Даниэля Дюбуа. Бой состоялся 19 июля в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли".

В пятом раунде боя украинец сначала отправил соперника в нокдаун, а затем нокаутировал мощным левым хуком.

Благодаря этой победе Усик объединил все пояса в супертяжелом весе и в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом мира.

Кто соперники Усика

На награду "Нокаут года", кроме украинца, претендуют еще четыре бойца. В частности, действующий обладатель титула WBO в супертяжелом весе британец Фабио Уордли.

Полный список номинантов на "Нокаут года"-2025

Александр Усик (супертяжелый вес) - нокаут в 5-м раунде против Даниэля Дюбуа

(супертяжелый вес) - нокаут в 5-м раунде против Даниэля Дюбуа Фабио Уордли (супертяжелый вес) - нокаут в 10-м раунде в бою против Джастиса Гани

(супертяжелый вес) - нокаут в 10-м раунде в бою против Джастиса Гани Брайан Норман-младший (полусредний) - нокаут в 5-м раунде против Джина Сасаки

(полусредний) - нокаут в 5-м раунде против Джина Сасаки Джесси Родригес (второй легчайший) - нокаут в 10-м раунде против Фернандо Мартинеса

(второй легчайший) - нокаут в 10-м раунде против Фернандо Мартинеса Фрэнк Мартин (первый полусредний) - нокаут в 4-м раунде против Рансеса Бартелеми

Когда объявят победителя

Победителя номинации "Нокаут года", а также лауреатов других наград, объявят 30 января во время церемонии The Ring Awards, которая состоится в Нью-Йорке.