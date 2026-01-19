ua en ru
Пн, 19 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Усик претендует на "Нокаут года" от The Ring: кто соперники

Понедельник 19 января 2026 22:31
UA EN RU
Усик претендует на "Нокаут года" от The Ring: кто соперники Фото: Усик против Дюбуа (DAZN Boxing)
Автор: Андрей Костенко

Авторитетный боксерский журнал The Ring обнародовал список номинантов на награду "Нокаут года"-2025. Среди пяти претендентов - украинский чемпион в супертяжелом весе Александр Усик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х журнала.

Яркий удар на "Уэмбли"

Усик попал в шортлист благодаря яркому завершению реванша против британца Даниэля Дюбуа. Бой состоялся 19 июля в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли".

В пятом раунде боя украинец сначала отправил соперника в нокдаун, а затем нокаутировал мощным левым хуком.

Благодаря этой победе Усик объединил все пояса в супертяжелом весе и в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом мира.

Кто соперники Усика

На награду "Нокаут года", кроме украинца, претендуют еще четыре бойца. В частности, действующий обладатель титула WBO в супертяжелом весе британец Фабио Уордли.

Полный список номинантов на "Нокаут года"-2025

  • Александр Усик (супертяжелый вес) - нокаут в 5-м раунде против Даниэля Дюбуа
  • Фабио Уордли (супертяжелый вес) - нокаут в 10-м раунде в бою против Джастиса Гани
  • Брайан Норман-младший (полусредний) - нокаут в 5-м раунде против Джина Сасаки
  • Джесси Родригес (второй легчайший) - нокаут в 10-м раунде против Фернандо Мартинеса
  • Фрэнк Мартин (первый полусредний) - нокаут в 4-м раунде против Рансеса Бартелеми

Усик претендует на &quot;Нокаут года&quot; от The Ring: кто соперники

Когда объявят победителя

Победителя номинации "Нокаут года", а также лауреатов других наград, объявят 30 января во время церемонии The Ring Awards, которая состоится в Нью-Йорке.

Ранее мы сообщили, что Усик не попал в номинацию "Боксер года-2025" от The Ring.

Также узнайте, как Усик может возглавить рекордное боксерское шоу в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс Александр Усик
Новости
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа