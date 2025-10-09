ua en ru
Усик против Тайсона на пике - кто бы победил: известный тренер описал гипотетический бой

Четверг 09 октября 2025 11:21
Усик против Тайсона на пике - кто бы победил: известный тренер описал гипотетический бой Фото: Смог бы украинский чемпион одолеть Железного Майка? (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Как завершился бы поединок между Александром Усиком и Майком Тайсоном, если бы соперники встретились на ринге, находясь в пиковой форме.

О размышлениях по этому поводу известного тренера рассказывает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene.

Как бы прошел бой

По просьбе журналистов своим вариантом развития событий в гипотетическом противостоянии поделился известный американский тренер Стивен Эдвардс.

Он отметил, что Усику проще противостоять габаритным соперникам, чем меньшим, быстрым и взрывным.

"В свое время Чисора дал Усику тяжелый бой, как и Бриедис, и Хантер. Именно бойцы меньшего роста, с хорошей выносливостью, создавали ему больше всего проблем", - отметил тренер.

Таким и был Тайсон. Американец ниже украинца на 13 сантиметров (178 у Тайсона против 191 - у Усика) и по габаритам уступал.

"Тайсон на пике был быстрее Усика. Он атаковал бы тело жесткими хуками, а апперкоты - его лучшее оружие. Усик мог бы перехватить инициативу во второй половине боя, но на старте получил бы серьезные повреждения", - уверен Эдвардс.

По мнению специалиста, стиль Усика не предусматривает элементов, которые могли бы нейтрализовать натиск Тайсона.

"Победить Тайсона без мощного джеба или без умения связать его в клинче - чрезвычайно трудно. Усик не часто клинчует и не имеет доминантного джеба. Кроме того, он не слишком хорошо защищает корпус - а это то, что Майк использовал блестяще", - говорит Эдвардс.

Итог противостояния

Американский тренер подчеркнул, что не умаляет достижений Усика, но считает, что по стилю Тайсон имел бы лучшие шансы в гипотетическом бою.

"Я очень высоко оцениваю Усика. Он - один из лучших боксеров всех времен. Но, по моему мнению, его стиль не подходит для такого соперника, как Тайсон. Это был бы очень, очень тяжелый бой для него", - резюмировал Эдвардс.

Усик против Тайсона на пике - кто бы победил: известный тренер описал гипотетический бой

Майк Тайсон в последний раз выходил на ринг против Джейка Пола (фото: instagram.com/netflix)

Рекорды Тайсона

Тайсон владел титулом абсолютного чемпиона мира в хевивейте с 1 августа 1987 года до 11 февраля 1990-го. Это было в эпоху трех поясов - американец держал титулы WBC, WBA и IBF.

Легендарный боксер остается обладателем ряда мировых рекордов, которые не удалось побить ни одному спортсмену даже спустя десятилетия после завершения его карьеры.

Среди самых известных достижений Железного Майка:

  • самый молодой чемпион мира в супертяжелом весе - 20 лет и 144 дня;
  • самый молодой абсолютный чемпион мира - 21 год;
  • рекордно быстрое восхождение на вершину бокса - от профессионального дебюта до завоевания чемпионского титула прошло всего 1 год и 8,5 месяца, а до статуса абсолютного чемпиона - 2 года и 5 месяцев;
  • единственный боксер, который защищал титул абсолютного чемпиона шесть раз подряд;
  • наибольшее количество молниеносных нокаутов - девять боев завершены менее чем за минуту.

Ранее мы рассказали, какой совет дал Усику бывший менеджер братьев Кличко.

Также читайте, кто вошел в топ-10 самых богатых боксеров всех времен.

Бокс Александр Усик
