Усик против Тайсона на пике - кто бы победил: известный тренер описал гипотетический бой

Как завершился бы поединок между Александром Усиком и Майком Тайсоном, если бы соперники встретились на ринге, находясь в пиковой форме.

О размышлениях по этому поводу известного тренера рассказывает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene .

Как бы прошел бой

По просьбе журналистов своим вариантом развития событий в гипотетическом противостоянии поделился известный американский тренер Стивен Эдвардс.

Он отметил, что Усику проще противостоять габаритным соперникам, чем меньшим, быстрым и взрывным.

"В свое время Чисора дал Усику тяжелый бой, как и Бриедис, и Хантер. Именно бойцы меньшего роста, с хорошей выносливостью, создавали ему больше всего проблем", - отметил тренер.

Таким и был Тайсон. Американец ниже украинца на 13 сантиметров (178 у Тайсона против 191 - у Усика) и по габаритам уступал.

"Тайсон на пике был быстрее Усика. Он атаковал бы тело жесткими хуками, а апперкоты - его лучшее оружие. Усик мог бы перехватить инициативу во второй половине боя, но на старте получил бы серьезные повреждения", - уверен Эдвардс.

По мнению специалиста, стиль Усика не предусматривает элементов, которые могли бы нейтрализовать натиск Тайсона.

"Победить Тайсона без мощного джеба или без умения связать его в клинче - чрезвычайно трудно. Усик не часто клинчует и не имеет доминантного джеба. Кроме того, он не слишком хорошо защищает корпус - а это то, что Майк использовал блестяще", - говорит Эдвардс.

Итог противостояния

Американский тренер подчеркнул, что не умаляет достижений Усика, но считает, что по стилю Тайсон имел бы лучшие шансы в гипотетическом бою.

"Я очень высоко оцениваю Усика. Он - один из лучших боксеров всех времен. Но, по моему мнению, его стиль не подходит для такого соперника, как Тайсон. Это был бы очень, очень тяжелый бой для него", - резюмировал Эдвардс.

Майк Тайсон в последний раз выходил на ринг против Джейка Пола (фото: instagram.com/netflix)

Рекорды Тайсона

Тайсон владел титулом абсолютного чемпиона мира в хевивейте с 1 августа 1987 года до 11 февраля 1990-го. Это было в эпоху трех поясов - американец держал титулы WBC, WBA и IBF.

Легендарный боксер остается обладателем ряда мировых рекордов, которые не удалось побить ни одному спортсмену даже спустя десятилетия после завершения его карьеры.

Среди самых известных достижений Железного Майка: