Усик проти Тайсона на піку – хто б переміг: відомий тренер описав гіпотетичний бій

Як завершився б поєдинок між Олександром Усиком та Майком Тайсоном, якби суперники зустрілися на рингу, перебуваючи в піковій формі.

Про міркування з цього приводу відомого тренера розповідає РБК-Україна з посиланням на BoxingScene .

Як би пройшов бій

На прохання журналістів своїм варіантом розвитку подій у гіпотетичному протистоянні поділився відомий американський тренер Стівен Едвардс.

Він зазначив, що Усику простіше протистояти габаритним суперникам, ніж меншим, швидким і вибуховим.

"Свого часу Чісора дав Усику важкий бій, як і Брієдіс, і Хантер. Саме бійці меншого зросту, з гарною витривалістю, створювали йому найбільше проблем", - зазначив тренер.

Таким і був Тайсон. Американець нижчий за українця на 13 сентиметрів (178 у Тайсона проти 191 – в Усика) та й за габаритами поступався.

"Тайсон на піку був швидшим за Усика. Він атакував би тіло жорсткими хуками, а аперкоти – його найкраща зброя. Усик міг би перехопити ініціативу у другій половині бою, але на старті зазнав би серйозних ушкоджень", - впевнений Едвардс.

На думку фахівця, стиль Усика не передбачає елементів, які могли б нейтралізувати натиск Тайсона.

"Перемогти Тайсона без потужного джеба або без уміння зв'язати його в клінчі – надзвичайно важко. Усик не часто клінчує і не має домінантного джеба. Крім того, він не надто добре захищає корпус – а це те, що Майк використовував блискуче", - говорить Едвардс.

Підсумок протистояння

Американський тренер підкреслив, що не применшує досягнень Усика, але вважає, що за стилем Тайсон мав би кращі шанси у гіпотетичному бою.

"Я дуже високо оцінюю Усика. Він – один із найкращих боксерів усіх часів. Але, на мою думку, його стиль не підходить для такого суперника, як Тайсон. Це був би дуже, дуже важкий бій для нього", - резюмував Едвардс.

Майк Тайсон востаннє виходив на ринг проти Джейка Пола (фото: instagram.com/netflix)

Рекорди Тайсона

Тайсон володів титулом абсолютного чемпіона світу в хевівейті з 1 серпня 1987 року до 11 лютого 1990-го. Це було в епоху трьох поясів – американець тримав титули WBC, WBA та IBF.

Легендарний боксер залишається володарем низки світових рекордів, які не вдалося побити жодному спортсмену навіть через десятиліття після завершення його кар'єри.

Серед найвідоміших досягнень Залізного Майка: