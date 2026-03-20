Сенсация в Киеве: Усик везет Джошуа на исторический бой Хижняка (видео)

Украинский король супертяжелого веса Александр Усик взорвал сеть новостью: он направляется в Киев не один, а в компании своего бывшего соперника Энтони Джошуа. Звездные гости посетят вечер бокса "Rising Stars", где состоится исторический дебют Александра Хижняка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Х Усика .

"Покажу любимые места"

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF Александр Усик подтвердил, что британский экс-чемпион Энтони Джошуа согласился на путешествие в Украину.

"Еду в Киев с Энтони Джошуа. Уже планирую небольшую экскурсию по городу. С нетерпением жду возможности показать некоторые из моих любимых мест!", - написал Усик в соцсети.

Ожидается, что оба боксера станут почетными гостями турнира в Лесниках (Киевская обл.), который состоится уже завтра, 21 марта.

Еду в Киев с @anthonyjoshua.

Уже планирую небольшую экскурсию по городу. Взволнован показать некоторые из моих любимых мест!!! #BoxingLife #UsykJoshua pic.twitter.com/AbCzdoMqKR - Александр Усик (@usykaa) 20 марта 2026 года

"Полтавский танк" готов к бою

Главным спортивным событием вечера бокса под патронатом Usyk 17 Promotions станет первый шаг олимпийского чемпиона Александра Хижняка на профессиональном ринге. Во время официальной процедуры взвешивания украинец показал вес 78,5 кг, тогда как его соперник колумбиец Вилмер Барон оказался несколько тяжелее - 79,6 кг.

Также прошли взвешивание участники другого топ-боя: проспект полутяжелого веса Даниэль Лапин и латвиец Кристапс Булмейстарс зафиксировали идентичный вес - по 81,6 кг.

Кто еще выйдет на ринг

Кроме хедлайнеров, на ринг выйдут перспективные представители новой волны украинского бокса: Кира Макогоненко, Павел Ильюша, Даниил Жасан, Айдер Абдураимов, Элвин Алиев, Джамал Кулиев, Дмитрий Ловчинский и Николай Лактионов.

Всего запланировано 10 боев.

Где состоится турнир и кто его покажет

Турнир состоится 21 марта и пройдет в гостиничном комплексе Equides Club (село Лесники под Киевом). Начало шоу запланировано на 17:30.

Присутствие в зале Усика и Джошуа делает этот турнир одним из самых медийных событий мирового бокса этой весной.

Для украинских зрителей событие покажет "Суспільне Спорт", а международная аудитория сможет наблюдать за боями на платформе DAZN.