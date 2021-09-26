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Хто кого бив більше: статистика ударів в бою Усик - Джошуа

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Лондон, Неділя 26 вересня 2021 03:01
Хто кого бив більше: статистика ударів в бою Усик - Джошуа Фото: представлена статистика ударів в бою Усик-Джошуа (twitter.com/MatchroomBoxing)
Автор: Артур Родивилов

Представлена статистика ударів в бою Олександра Усика і британського тепер колишнього короля дивізіону Ентоні Джошуа. Українець завдав набагато більше шкоди своєму опонентові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CompuBox.

Боксери викинули практично рівну кількість ударів, проте шкоди Усик завдав своєму опоненту набагато більш значну.

Хто кого бив більше: статистика ударів в бою Усик - Джошуа

Після фінального гонга Джошуа довгий час навіть не міг встати зі свого кута, в той час, як Усик спокійно ходив по рингу в очікуванні суддівського вердикту.

Українець завоював титули WBA Super, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі. Бій тривав усі 12 раундів, за підсумками яких судді віддали перемогу українському боксеру - 116-112, 117-114, 115-113.

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