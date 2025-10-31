"Усик любит бить британцев - пусть попробует еще раз". Тренер Уордли о бое за титул абсолюта

Паркер или Усик

"Я не исключаю реванш с Паркером. Многие хотят снова увидеть этот бой из-за якобы ранней остановки. Но считаю, что Фабио уже заслужил шанс встретиться с Усиком. Ему нечего терять - он снова докажет, что люди ошибаются насчет него. Да, он еще не боксировал с таким, как Усик, но и Усик не встречался с таким соперником, как Фабио", - говорит Ходжкинс.

Идеальный вариант для мегабоя

По словам тренера, стиль Уордли может создать Усику немало проблем:

"У Фабио есть то, чего не купишь - характер, решительность, выдержка. Он не сдается и имеет стальную челюсть. Я убежден, что этот бой будет иметь больший интерес, чем поединок с Паркером. Усик любит приезжать на "Уэмбли" и бить британцев - пусть попробует сделать это еще раз. Следовательно, это идеальный вариант для организации мегабоя".

Фабио Уордли и его команда на тренировке (фото: instagram.com/fabiowardley)

"Попробуем раскрыть Усика"

Ходжкинс также заявил, что команда Уордли готова к уникальной подготовке, если бой с украинцем состоится:

"Мы в команде имеем одни из лучших боксерских умов в Британии - Бен Дэвисон, Ли Уайли. Мы разработаем план, чтобы попытаться раскрыть Усика. Да, он гений, номер один в pound-for-pound, но Фабио уверен, что может его нокаутировать. Если он донесет удар - это может быть взрывной момент".

"Еще никто не разгадал Уордли"

Наставник убежден, что Уордли еще не показал всех своих боксерских качеств:

"Многие не видели, насколько техничным может быть Фабио. Он быстрый, атлетичный и с отличными рефлексами. Если мы объединим его агрессивный стиль и опыт, Усика ждет тяжелая ночь. Это будет сложное испытание, но никто еще не разгадал загадку под названием Фабио Уордли".

Что известно о предстоящем бое

Уордли получил право быть обязательным претендентом на поединок с Усиком за все четыре чемпионских пояса после того, как нокаутировал новозеландца Джозефа Паркера в 11-м раунде. Британец имеет впечатляющий послужной список: 20 побед (19 нокаутом) и лишь одна ничья.

По словам промоутера британца Фрэнка Уоррена, бой за титул абсолютного чемпиона мира может состояться уже в марте 2026 года.

Он также назвал две возможные локации - Эр-Рияд или Лондон.