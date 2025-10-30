ua en ru
Если не Усик: WBO нашла для Уордли "запасного" соперника

Четверг 30 октября 2025 12:12
Если не Усик: WBO нашла для Уордли "запасного" соперника Фото: Фабио Уордли (instagram.com/fabiowardley)
Автор: Андрей Костенко

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли может провести свой следующий поединок не с Александром Усиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста ESPN Сальвадора Родригеса.

Запасной вариант

Если Уордли (20-0-1, 19 КО) не получит сразу поединка с Усиком, WBO может санкционировать его бой против Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО за временный титул.

По данным Родригеса, информацией с ним поделился президент организации Густаво Оливери.

Окончательное решение WBO примет после оценки медицинского состояния украинца. Если Усику все еще будет мешать травма, он останется чемпионом и будет ждать победителя еще одного противостояния за право выйти с ним на бой.

Как Уордли спутал карты

Ранее, когда речь еще шла о поединке Усик - Паркер, WBO была более категорична. После того, как она дала украинцу отсрочку, было отмечено, что второй раз на уступки не пойдет.

Но сенсационный успех британца спутал все карты. В организации понимают, что противостояние Усика и Уордли - неперспективное в финансовом плане. Настаивание на нем и угрозы отобрать титул у украинца, может привести лишь к тому, что WBO потеряет Усика. Тогда придется возиться с Уордли, искать ему соперника, бой с которым был бы коммерчески успешным, а это дело - нелегкое.

В то же время промежуточный поединок, в котором Уордли будет защищать титул временного чемпиона, считается хорошей идеей. Бой Уордли - Итаума можно выгодно продать из-за интереса к молодой суперзвезде.

В случае же победы Мозеса, он выйдет на Усика, как обязательный претендент. А бой Усик - Итаума является сейчас наиболее желанным противостоянием в супертяжелом весе.

Позиция Усика

Ранее сообщалось, что от перспективы боя с Уордли не в восторге и команда Усика.

Теперь украинец может избежать нежелательного поединка, если направит в WBO повторную просьбу об отсрочке, ссылаясь на травму.

А организация в свою очередь официально утвердит бой между Уордли и Итаумой за временный титул.

Ранее мы писали, что известный промоутер призвал Усика немедленно завершить карьеру.

Также мы сообщали, что Александр Усик поднялся в историческом рейтинге европейских тяжеловесов.

