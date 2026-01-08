Владимир Кличко снова в ринге: легенда бокса провела спарринг с участником Олимпийских игр

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт боксера в соцсети Instagram .

Мастер-класс от легенды

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко (64-5, 53 КО) не прекращает активную спортивную деятельность даже после завершения карьеры.

Недавно он провел спарринг с 26-летним Дмитрием Ловчинским, который представлял Украину на Олимпийских играх 2024 года и Чемпионате мира 2025-го. Видео тренировки боксер опубликовал в собственных социальных сетях.

"Психические, физические или оба одновременно, но одна тренировка в день, каждый день, каждый год... Найдите свою собственную рутину и придерживайтесь ее. Это и есть выносливость. Буква E в моем методе FACE. Давайте продолжать бить!", - отметил Кличко в подписи к публикации.

Метод FACE, разработанный Владимиром, включает четыре ключевые составляющие: Focus (Фокус), Agility (Ловкость), Coordination (Координация) и Endurance (Выносливость).

Кличко выпустил книгу о своей системе в октябре 2022 года, подчеркивая ее универсальность для спортсменов любого уровня.

Ловчинский готовится к профессионалам

Дмитрий Ловчинский, который выступал на Олимпийских играх 2024 года и Чемпионате мира 2025-го, пока потерпел поражения в первых раундах обоих турниров.

Сейчас спортсмен активно готовится к переходу в профессиональный бокс, получая опыт от ветерана мирового уровня.

За кадром видео можно услышать слова Александра Полищука, который более 30 лет назад тренировал Владимира Кличко в Броварском высшем училище физической культуры.

Эксперт подчеркнул важность дисциплины и системности в подготовке молодых боксеров, отмечая, что Кличко передает следующему поколению ценности собственной методики.

Планы на будущее

В начале февраля авторитетное издание The Ring сообщало о намерении Кличко вернуться на профессиональный ринг в 2025 году.

Однако этого до сих пор не произошло. Спарринг с Ловчинским демонстрирует, что Владимир продолжает поддерживать форму и делиться своим опытом с молодыми спортсменами, сохраняя активность в спортивной среде Украины и мира.