Гвоздик выйдет на ринг в турнире президента UFC: когда бой и кто соперник

Четверг 15 января 2026 15:33
UA EN RU
Гвоздик выйдет на ринг в турнире президента UFC: когда бой и кто соперник Фото: Александр Гвоздик (facebook.com/trboxing)
Автор: Андрей Костенко

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик, вероятно, примет участие в вечере бокса нового промоушена Zuffa Boxing.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авторитетного инсайдера Дэна Рафаэля.

Дата боя и соперник

Гвоздик рассматривается как участник одного из первых турниров новосозданного промоушена. Соревнование планируют провести 1 февраля в американском Лас-Вегасе.

Вероятным соперником украинца называют американского боксера сербского происхождения Радивое Калайджича. Официального подтверждения поединка пока нет. Однако, по данным инсайдера, стороны уже достигли принципиальной договоренности.

Что известно о Zuffa Boxing

Новый боксерский проект Zuffa Boxing создан как совместная инициатива компаний TKO и Sela. К его запуску присоединились влиятельные представители индустрии единоборств и шоу-бизнеса, в частности президент UFC Дана Уайт.

Ожидается, что Zuffa Boxing станет новым игроком на профессиональном боксерском рынке и привлечет к своим турнирам известных спортсменов.

Последние бои Гвоздика

Украинец в последний раз выходил на ринг 19 апреля этого года. В поединке против американца Энтони Голлавея украинец уверенно победил досрочно: уже в третьем раунде он несколько раз отправлял соперника в нокдаун, после чего рефери остановил бой.

До этого экс-чемпион мира не проводил официальных поединков почти год. 16 июня 2024-го он дрался за вакантный титул по версии WBC и уступил американцу Давиду Бенавидесу единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что следующий бой Гвоздика должен состояться 5 февраля 2026 года в Монреале. Соперником Александра должен был стать временный чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Альберто Рамирес. Однако эти планы сорвались.

Профессиональная карьера Гвоздика

После успешных выступлений на любительском ринге бронзовый призер Олимпиады-2012 в весовой категории до 81 кг решил попробовать себя в профи-боксе. Дебютировал 12 апреля 2014 года.

С тех пор провел 23 профессиональных поединка, в которых одержал 21 победу (16 - нокаутом). В 2018 году, одолел канадца Адониса Стивенса и стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе. Провел одну успешную защиту - против француза Дуду Нгумбу.

Первое поражение потерпел в октябре 2019 года, проиграв чемпионский титул Артуру Бетербиеву. После чего не соревновался в течение двух с половиной лет. Вернулся на ринг в феврале 2023-го. Имел три победы подряд до поединка с Бенавидесом.

Ранее мы сообщили, что Александр Усик возглавил рейтинг супертяжеловесов ESPN.

Также узнайте, как Фьюри резко ответил хейтерам перед возвращением на ринг.

