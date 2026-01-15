Гвоздик выйдет на ринг в турнире президента UFC: когда бой и кто соперник
Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик, вероятно, примет участие в вечере бокса нового промоушена Zuffa Boxing.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авторитетного инсайдера Дэна Рафаэля.
Дата боя и соперник
Гвоздик рассматривается как участник одного из первых турниров новосозданного промоушена. Соревнование планируют провести 1 февраля в американском Лас-Вегасе.
Вероятным соперником украинца называют американского боксера сербского происхождения Радивое Калайджича. Официального подтверждения поединка пока нет. Однако, по данным инсайдера, стороны уже достигли принципиальной договоренности.
Что известно о Zuffa Boxing
Новый боксерский проект Zuffa Boxing создан как совместная инициатива компаний TKO и Sela. К его запуску присоединились влиятельные представители индустрии единоборств и шоу-бизнеса, в частности президент UFC Дана Уайт.
Ожидается, что Zuffa Boxing станет новым игроком на профессиональном боксерском рынке и привлечет к своим турнирам известных спортсменов.
Последние бои Гвоздика
Украинец в последний раз выходил на ринг 19 апреля этого года. В поединке против американца Энтони Голлавея украинец уверенно победил досрочно: уже в третьем раунде он несколько раз отправлял соперника в нокдаун, после чего рефери остановил бой.
До этого экс-чемпион мира не проводил официальных поединков почти год. 16 июня 2024-го он дрался за вакантный титул по версии WBC и уступил американцу Давиду Бенавидесу единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что следующий бой Гвоздика должен состояться 5 февраля 2026 года в Монреале. Соперником Александра должен был стать временный чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Альберто Рамирес. Однако эти планы сорвались.
Профессиональная карьера Гвоздика
После успешных выступлений на любительском ринге бронзовый призер Олимпиады-2012 в весовой категории до 81 кг решил попробовать себя в профи-боксе. Дебютировал 12 апреля 2014 года.
С тех пор провел 23 профессиональных поединка, в которых одержал 21 победу (16 - нокаутом). В 2018 году, одолел канадца Адониса Стивенса и стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе. Провел одну успешную защиту - против француза Дуду Нгумбу.
Первое поражение потерпел в октябре 2019 года, проиграв чемпионский титул Артуру Бетербиеву. После чего не соревновался в течение двух с половиной лет. Вернулся на ринг в феврале 2023-го. Имел три победы подряд до поединка с Бенавидесом.
