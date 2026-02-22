УПЛ. Опальный Гуцуляк принес победу "Полесью" в первом матче года (видео)

Житомирское "Полесье", которое начало вторую часть сезона украинской Премьер-лиги на третьей строчке в турнирной таблице, в рамках 17-го тура играло в Ковалевке с местным "Колосом". Матч завершился уверенной победой "волков".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

УПЛ, 17-й тур

"Колос" - "Полесье" - 0:2

Голы: Гуцуляк, 25, Краснопир, 68

Удаление: Чоботенко (П), 89 (вторая желтая)

"Волки" под дистанционным управлением

Наставник житомирцев Руслан Ротань наблюдал за игрой с трибун из-за дисквалификации, полученной за эмоции в матче с "Рухом", и руководил действиями подопечных дистанционно.

Хотя "Колос" на правах хозяина начал агрессивнее, счет открыли именно гости. В конце первого тайма Гуцуляк воспользовался блестящим пасом Эмерллаху и элегантно пробил между ног голкиперу - 0:1.

Житомирцы имели шансы удвоить преимущество еще до перерыва, но голкипер Пахолюк спас ковалевцев после удара Чоботенко, а Сарапий не попал в створ на добивании.

Голевой дебют Краснопира и бенефис Гуцуляка

Ключевой момент встречи произошел во втором тайме. Ротань отдал приказ выпустить на поле зимнего новичка Игоря Краснопира, и это решение сработало мгновенно. Форварду понадобилось всего четыре минуты и одно касание мяча, чтобы отпраздновать свой дебютный гол за "Полесье".

Ассистентом снова выступил Гуцуляк, который выполнил идеальную передачу на угол вратарской площадки. Так футболист, которого в январе отстранили от команды из-за нежелания продлевать контракт, стал главным творцом первой победы "волков" в сезоне.

Под занавес встречи гости были близки к разгрому, но голкипер "Колоса" помешал мячу в третий раз пересечь линию ворот.

Единственным темным пятном для "Полесья" стало удаление Чоботенко. Защитник получил вторую желтую карточку за фол против Тахири. Теперь один из лидеров обороны пропустит важный матч против ЛНЗ.

Турнирное положение

Благодаря этой победе "Полесье" закрепилось на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 31 очко. Команда Ротаня продолжает преследовать "Шахтер", отставая от лидера лишь на два пункта, хотя у "горняков" остается игра в запасе.