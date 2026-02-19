ua en ru
"Карпаты" перед матчем с "Шахтером" усилились экс-игроком "Реал Сосьедада"

Четверг 19 февраля 2026 19:53
"Карпаты" перед матчем с "Шахтером" усилились экс-игроком "Реал Сосьедада" Чебер Алькайн (фото: ФК "Карпаты")
Автор: Андрей Костенко

Львовские "Карпаты" за день до возобновления УПЛ объявили о подписании очередного новичка. Новым игроком "зелено-белых" стал испанский вингер Чебер Алькайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт львовского клуба.

Детали трансфера

28-летний футболист перебрался в стан львовян из испанского "Эйбара". По предварительной информации, соглашение между игроком и львовянами рассчитано до лета 2027 года.

Официальные финансовые условия перехода не разглашаются. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость исполнителя в 800 тысяч евро.

Футбольный путь Алькайна

Алькайн является воспитанником баскского футбола. Свою карьеру он начинал в школе "Антигуоко", после чего долгое время находился в структуре "Реал Сосьедада", выступая за резервные команды клуба из Сан-Себастьяна.

Также в его активе был период аренды в "Аренас Клуб Гечо". А наиболее успешный этап карьеры игрока связан с "Алавесом", куда он перешел в 2022 году. Алькайн помог команде завоевать путевку в сильнейший дивизион Испании, где впоследствии провел 10 матчей в Ла Лиге.

В течение последних двух сезонов вингер защищал цвета "Эйбара" (48 матчей, 1 гол и 2 ассиста). В текущем сезоне Алькайн успел отыграть за "Эйбар" 15 матчей во всех турнирах, записав на свой счет одну голевую передачу.

Следующий матч "Карпат"

В 17-м туре чемпионата УПЛ, который возобновляется после зимней паузы, "Карпаты" сыграют номинально выездной матч против донецкого "Шахтера". Поединок состоится в воскресенье, 22 февраля на "Арене Львов".

Это будет первая официальная игра "зелено-белых" под руководством нового тренера - испанского специалиста Франсиско Фернандеса. Он возглавил команду в январе текущего года, сменив на посту Владислава Лупашко.

