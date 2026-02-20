Возвращение УПЛ. Видео побед "Динамо" и "Вереса" и полное расписание матчей 17-го тура

В пятницу, 20 февраля, после зимней паузы возобновились матчи украинской Премьер-лиги по футболу. Первые поединки 17-го тура состоялись в Ровно и Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

УПЛ, 17-й тур

"Верес" - "Полтава" - 3:2

Голы: Ципот, 45, Харатин, 50 (пенальти), Ндукве, 66 - Марусич, 7 (пенальти), Сухоручко, 31

"Динамо" - "Рух" - 1:0

Гол: Пономаренко, 75

Камбэк в Ровно

Стартовый поединок второй части сезона прошел в Ровно, где местный "Верес" принимал "Полтаву". Счет голам в УПЛ в 2026 году открыл игрок гостей Марусич, который уже на 7-й минуте реализовал пенальти. Впоследствии полтавчане забили второй раз: отличился Сухоручко.

Однако "Верес" сумел перевернуть игру. Еще до перерыва Ципот отыграл один мяч. Стартовый отрезок второго тайма подарил ровенчанам шанс сравнять счет: за игру рукой в штрафной в ворота "Полтавы" назначили пенальти, который реализовал Харатин. А победную точку поставил Ндукве.

Камбэк с 0:2 на 3:2 позволил команде Олега Шандрука подняться на 9-е место (21 балл), тогда как "Полтава" с 9 очками остается на последней строчке таблицы.

Тяжелая победа "Динамо"

Действующие чемпионы страны дома принимали львовский "Рух". Киевляне доминировали на протяжении всей игры, но преодолеть плотную оборону гостей долго не удавалось.

Оборонительные редуты "Руха" держались до 75-й минуты. Развязка наступила после стандарта: Буяльский выполнил подачу с углового, а Пономаренко первым сориентировался в штрафной площадке и мощным ударом вколотил мяч под перекладину.

"Динамо" одержало непростую победу, набрало 29 очков и вплотную приблизилось к третьему месту, на котором идет "Полесье". У "Руха" осталось 19 очков, команда занимает 11-й позицию в УПЛ.

Когда сыграют "Шахтер", ЛНЗ и "Полесье"

Остальные шесть поединков 17-го тура состоятся 21-23 февраля.

Лидер турнира - черкасский ЛНЗ - в субботу, 21 числа, сыграет на выезде с "Эпицентром". "Шахтер" и "Полесье" проведут свои матчи в воскресенье, 22 февраля. "Горняки" в номинально домашней игре примут во Львове "Карпаты". А "полесские волки" проведут принципиальное противостояние в Ковалевке - против "Колоса".

Расписание матчей 17-го тура УПЛ:

Суббота, 21 февраля

13:00. "Эпицентр" - ЛНЗ

15:30. "Металлист 1925" - "Кривбасс"

Воскресенье, 22 февраля

13:00. "Колос" - "Полесье"

15:30. "Шахтер" - "Карпаты"

Понедельник, 23 февраля

13:00. "Александрия" - "Оболонь"

15:30. "Кудривка" - "Заря"

Таблица УПЛ после 16-го тура

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.