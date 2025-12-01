ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

NAVI сокрушили B8 в украинском дерби и установили рекорд на Budapest Major 2025

Понедельник 01 декабря 2025 11:39
UA EN RU
NAVI сокрушили B8 в украинском дерби и установили рекорд на Budapest Major 2025 Natus Vincere (фото: HLTV.org)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский гранд киберспорта Natus Vincere одержал уверенную победу над B8 и прошел в третий этап StarLadder Budapest Major 2025 без единого поражения на втором этапе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матчей.

NAVI доминируют в Stage 2

NAVI продемонстрировали впечатляющую форму на Stage 2 Major'а, не проиграв ни одной карты в сериях против FlyQuest, Imperial и B8.

В финальном матче этапа против B8 доминирование "желто-черных" было безоговорочным.

Первая карта, Train, началась с мощного рывка NAVI - 5:0. Хотя B8 сумели сократить отставание до двух раундов в первой половине, после смены сторон Natus Vincere взяли пистолетный раунд и полностью контролировали защиту, уверенно закрыв карту со счетом 13:6.

Идеальное выступление на Mirage и проблемы B8 с "пистолетками"

На второй карте, Mirage, выбранной B8, проблемы "оппонентов" с пистолетными раундами продолжились. NAVI снова стартовали с преимущества, 4:0.

Несмотря на попытки B8 вернуться в игру, благодаря трипл-килу от Дрина "makazze" Шакири, "Рожденные побеждать" ушли на перерыв с комфортным счетом 7:5.

Во второй половине NAVI в третий раз подряд оставили соперников без победы в пистолетном раунде, а Михай "iM" Иван показал феноменальную игру в атаке, завершив карту с рейтингом 2.16 и весомым влиянием на раунды.

Итоговый счет на Mirage - 13:8 в пользу Natus Vincere, что позволило команде Андрея "B1ad3" Городенского завершить серию 2:0 и идеально пройти в Stage 3.

B8 имеют шанс, а Passion UA на грани вылета

Несмотря на поражение от NAVI, команда B8, которая ранее одержала победы над Liquid и fnatic, все еще имеет шансы на проход.

Для выхода в третий этап им необходимо одержать победу над 3DMAX в следующем матче, который запланирован на понедельник, 1 декабря.

В то же время, другой украинский коллектив - Passion UA, возглавляемый Александром Зинченко, оказался в сложной ситуации. В воскресенье они потерпели сокрушительное поражение от французской команды 3DMAX со счетом 3:13 на карте Train.

Со статистикой 1 победа и 2 поражения, Passion UA попали в сетку "на вылет", где каждое последующее поражение будет означать завершение их участия в Major'е.

О турнире

StarLadder Budapest Major 2025 продлится до 14 декабря.

Групповой этап принимает MTK Sportpark, тогда как финальные матчи плей-офф состоятся на большой арене MVM Dome, которая может вместить до 20 000 зрителей.

Кстати, турнир организовывает украинский турнирный оператор.

Ранее мы сообщали, что мировые доходы от киберспорта могут превысить 1 млрд долларов.

Также читайте о том, как NAVI упустили победу в финале Thunderpick.

Кроме того, узнайте, как россиян выгнали из престижного турнира ESL Pro League.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина
Новости
Финальный текст мирного соглашения еще не согласовали, но сделали шаг вперед - источник
Финальный текст мирного соглашения еще не согласовали, но сделали шаг вперед - источник
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит