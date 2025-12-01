NAVI сокрушили B8 в украинском дерби и установили рекорд на Budapest Major 2025

Украинский гранд киберспорта Natus Vincere одержал уверенную победу над B8 и прошел в третий этап StarLadder Budapest Major 2025 без единого поражения на втором этапе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матчей.

NAVI доминируют в Stage 2

NAVI продемонстрировали впечатляющую форму на Stage 2 Major'а, не проиграв ни одной карты в сериях против FlyQuest, Imperial и B8.

В финальном матче этапа против B8 доминирование "желто-черных" было безоговорочным.

Первая карта, Train, началась с мощного рывка NAVI - 5:0. Хотя B8 сумели сократить отставание до двух раундов в первой половине, после смены сторон Natus Vincere взяли пистолетный раунд и полностью контролировали защиту, уверенно закрыв карту со счетом 13:6.

Идеальное выступление на Mirage и проблемы B8 с "пистолетками"

На второй карте, Mirage, выбранной B8, проблемы "оппонентов" с пистолетными раундами продолжились. NAVI снова стартовали с преимущества, 4:0.

Несмотря на попытки B8 вернуться в игру, благодаря трипл-килу от Дрина "makazze" Шакири, "Рожденные побеждать" ушли на перерыв с комфортным счетом 7:5.

Во второй половине NAVI в третий раз подряд оставили соперников без победы в пистолетном раунде, а Михай "iM" Иван показал феноменальную игру в атаке, завершив карту с рейтингом 2.16 и весомым влиянием на раунды.

Итоговый счет на Mirage - 13:8 в пользу Natus Vincere, что позволило команде Андрея "B1ad3" Городенского завершить серию 2:0 и идеально пройти в Stage 3.

B8 имеют шанс, а Passion UA на грани вылета

Несмотря на поражение от NAVI, команда B8, которая ранее одержала победы над Liquid и fnatic, все еще имеет шансы на проход.

Для выхода в третий этап им необходимо одержать победу над 3DMAX в следующем матче, который запланирован на понедельник, 1 декабря.

В то же время, другой украинский коллектив - Passion UA, возглавляемый Александром Зинченко, оказался в сложной ситуации. В воскресенье они потерпели сокрушительное поражение от французской команды 3DMAX со счетом 3:13 на карте Train.

Со статистикой 1 победа и 2 поражения, Passion UA попали в сетку "на вылет", где каждое последующее поражение будет означать завершение их участия в Major'е.

О турнире

StarLadder Budapest Major 2025 продлится до 14 декабря.

Групповой этап принимает MTK Sportpark, тогда как финальные матчи плей-офф состоятся на большой арене MVM Dome, которая может вместить до 20 000 зрителей.

Кстати, турнир организовывает украинский турнирный оператор.