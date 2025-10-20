NAVI упустили победу в финале Thunderpick: соперники сделали исторический камбэк в CS2
Украинская команда Natus Vincere не смогла завершить финал Thunderpick World Championship 2025 победой. Несмотря на уверенное начало серии, "рожденные побеждать" уступили бразильской FURIA со счетом 2:3.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат игры.
Мощный старт и сломленный темп
NAVI доминировали на старте финала - на картах Mirage и Inferno украинцы демонстрировали слаженную командную игру, уверенно реализуя тактические заготовки.
Валерий "b1t" Ваховский стал главным двигателем успеха команды, помог добыть преимущество 2:0.
Однако после блестящего начала ситуация кардинально изменилась. На Nuke FURIA смогла переломить игру благодаря лидерству Габриэля "FalleN" Толедо и Каике "KSCERATO" Серато, которые организовали обратный камбэк.
Камбэк года от бразильцев
После первой победы бразильцы поверили в свои силы. На Dust2 они разгромили соперников со счетом 13:5, а на решающем Train буквально не оставили NAVI шансов - 13:1.
Героем финала стал Марекс "YEKINDAR" Галинскис, который вместе с Даниилом "molodoy" Голубенко закрыл серию в пользу FURIA.
Таким образом бразильская команда оформила один из самых ярких камбэков года, подняв свой второй трофей сезона.
Результаты финала
NAVI завершили турнир со вторым местом и заработали 150 тысяч долларов призовых.
Это уже второй финал для украинской команды в 2025 году - ранее они триумфовали на StarLadder StarSeries Fall.
Накануне состав "Natus Vincere" по Dota 2 успешно преодолел групповой этап турнира Blast Slam IV и вышел в плей-ин стадию. Финальная часть соревнований состоится в Сингапуре.
