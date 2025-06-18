ua en ru
Ср, 18 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Мировые доходы от киберспорта впервые превысят 1 млрд долларов, - исследование

Среда 18 июня 2025 14:02
UA EN RU
Мировые доходы от киберспорта впервые превысят 1 млрд долларов, - исследование Фото: исследование свидетельствует, что мировые доходы от киберспорта впервые превысят 1 млрд долларов
Автор: Сергей Новиков

Глобальные доходы от маркетинга в сфере киберспорта в 2025 году впервые превысят отметку в 1 млрд долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные исследования Statista Market Insights, обнародованные на портале Esports Insider.

По информации аналитиков, еще в 2017 году общие доходы составляли 339,3 млн долларов, а уже в 2024 году они выросли до 982,8 млн долларов. Сектор демонстрирует стабильный рост: 401,3 млн долларов в 2018 году, 479,6 млн долларов в 2019-м, 574,3 млн долларов в 2020-м, 680 млн долларов в 2021-м и 791,9 млн долларов в 2022 году.

"Киберспорт перестал быть нишевым рынком. Компании инвестируют в полноценные кампании, выходящие за пределы традиционного брендирования. Растет спрос на контент-маркетинг, сотрудничество с игроками и создание интегрированных фан-опытов", - отмечается в отчете.

Аналитики подчеркивают, что современный подход к продвижению в киберспорте включает не только размещение логотипов на форме или арене, но и поддержку инициатив, коллаборации с инфлюенсерами и развитие сообществ.

"Киберспорт - это уже не просто игра. Это отдельная экосистема с мощной молодой аудиторией, которая реагирует не на баннеры, а на настоящую вовлеченность. Бизнесам стоит научиться говорить с этой аудиторией на ее языке", - прокомментировал Александр Бабенко, директор Casino.ua.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв
В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде