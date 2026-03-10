ua en ru
Украинцы возвращаются в борьбу: расписание стартов вторника на Паралимпиаде-2026

10:32 10.03.2026 Вт
3 мин
10 марта будут соревноваться 14 украинских спортсменов
aimg Андрей Костенко
Украинцы возвращаются в борьбу: расписание стартов вторника на Паралимпиаде-2026 Тарас Радь (фото: НПК Украины)

Во вторник, 10 марта, после дня отдыха, к соревнованиям на Паралимпиаде-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо возвращаются украинские спортсмены.

Полное расписание выступлений отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.

Читайте также: Рядом с символом РФ: украинский флаг появился на церемонии открытия Паралимпиады-2026

Кто будет соревноваться 10 марта

В этот день 14 представителей Украины будут соревноваться в квалификациях спринта по паралижным гонкам. В случае успешного выступления они смогут пробиться в полуфиналы и финалы, где разыграют медали.

Наибольшее представительство Украина будет иметь в мужском спринте среди спортсменов класса сидя - сразу пять участников.

Расписание стартов украинцев (10 марта):

  • 10:55 - Паралимпийские гонки. Спринт, мужчины (сидя), квалификация (Павел Баль, Тарас Радь, Александр Алексик, Василий Кравчук, Григорий Шимко)
  • 11:25 - Паралыжные гонки. Спринт, женщины (стоя), квалификация (Людмила Ляшенко, Александра Кононова, Ирина Буй)
  • 11:35 - Паралыжные гонки. Спринт, мужчины (стоя), квалификация (Серафим Драгун, Григорий Вовчинский)
  • 11:55 - Паралыжные гонки. Спринт, женщины (нарушение зрения), квалификация (Оксана Шишкова, Романа Лобашева)
  • 12:05 - Паралыжные гонки. Спринт, мужчины (нарушение зрения), квалификация (Дмитрий Суярко, Игорь Кравчук)

Когда состоятся финалы

После квалификаций спортсмены будут бороться за выход в полуфиналы, а затем - в финалы.

Финальные старты дня:

  • 14:29 - мужчины, спринт (сидя)
  • 14:38 - женщины, спринт (стоя)
  • 14:45 - мужчины, спринт (стоя)
  • 14:54 - женщины, спринт (нарушение зрения)
  • 15:01 - мужчины, спринт (нарушение зрения)

Всего в четвертый день Паралимпиады будет разыграно 12 комплектов наград - по шесть в паралыжных гонках и горнолыжном спорте.

Особые старты украинцев

В мужском спринте среди спортсменов класса сидя на старт выйдут сразу пять отечественных спортсменов, среди которых обладатель первого "золота" Украины на Паралимпиаде-2026 Тарас Радь. В полуфинал этой дисциплины выйдут 12 лучших спортсменов из 37 заявленных.

В женском спринте стоя Украину будут представлять Людмила Ляшенко, Александра Кононова и Ирина Буй, которые будут бороться за место в топ-12, что гарантирует выход в полуфинал.

Для Григория Вовчинского старт в мужском спринте стоя станет пятым в карьере на Паралимпиаах. На предыдущих Играх в Пекин он завоевал золотую медаль.

В женском спринте среди спортсменок с нарушением зрения выступят опытная двукратная паралимпийская чемпионка Оксана Шишкова и 21-летняя дебютантка Игр Романа Лобашева.

В мужском спринте с нарушением зрения Украину будут представлять Дмитрий Суярко и Игорь Кравчук. Суярко уже имеет награду на этих Играх - бронзу в индивидуальной гонке парабиатлона.

Украина в медальном зачете

Украинские паралимпийцы не участвовали в стартах понедельника, 9 марта и не пополнили свою копилку новыми наградами Однако добытый ранее гандикап позволил команде удержать вторую строчку рейтинга.

Сейчас в активе Украины 10 медалей, из которых 3 - высшей пробы.

Безоговорочным лидером остается Китай, который существенно оторвался от преследователей как по количеству "золота" (8 медалей), так и по общему числу завоеванных наград - 17.

Где смотреть трансляции вживую

Официальным и эксклюзивным транслятором Паралимпиады-2026 в Украине является "Суспільне мовлення". Болельщики могут следить за успехами наших героев на таких платформах:

  • Сайт "Суспільне Спорт" (прямые трансляции по видам спорта).
  • Телеканал "Суспільне Спорт" и местные каналы "Суспільного".
  • YouTube-канал "Суспільне Спорт".

Весь контент доступен бесплатно для пользователей на территории Украины.

Ранее мы писали, что глава МПК шокировал заявлением о допуске оккупантов на Паралимпиады.

