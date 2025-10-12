ua en ru
Вс, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украинский пилот Бондарев завершил сезон на подиуме: какое место занял в Формуле-4

Воскресенье 12 октября 2025 20:08
UA EN RU
Украинский пилот Бондарев завершил сезон на подиуме: какое место занял в Формуле-4 Фото: Александр Бондарев - один из лучших новичков Формулы-4 (instagram.com/pilot.bondarev)
Автор: Андрей Костенко

В воскресенье, 12 октября, состоялись финальные заезды итальянской Формулы-4 сезона 2025 года. Среди участников - украинский пилот Александр Бондарев, представитель академии Williams Racing в Формуле-1 и команды Prema.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт гонки.

Драматическая развязка сезона

Украинец завершил сезон на мажорной ноте, завоевав подиум в заключительной гонке. Бондарев стартовал со второго места и удержался среди лидеров на протяжении всего заезда. Несмотря на мощную конкуренцию, он уверенно финишировал третьим, уступив лишь японцу Кину Накамуре Берти и бразильцу Габриэлю Гомезу.

Победу в финальном заезде одержал Накамура Берта, который на последнем круге сумел опередить Гомеза. Для Бондарева этот результат стал одним из лучших в сезоне - он вновь подтвердил свой высокий уровень и стабильность на трассе.

Украинский пилот Бондарев завершил сезон на подиуме: какое место занял в Формуле-4

Александр Бондарев (фото: instagram.com/pilot.bondarev)

Топ-10 в общем зачете

По итогам чемпионата Александр Бондарев занял третье место в зачете новичков и десятое - в общем рейтинге Формулы-4, став одним из самых успешных дебютантов сезона.

Украинец, представляющий академию Williams, продолжает уверенно двигаться к своей цели - попасть в Формулу-1.

Что известно об итальянской Формуле-4

Основанный в 2013 году чемпионат автогонок формульного типа на фундаменте Формулы-Абарт. Дебютный сезон состоялся в 2014-м, а первым чемпионом серии стал канадец Лэнс Стролл.

Большинство этапов итальянской F4 проходят на Апеннинах (Имола, Монца, Мизано и другие). Кроме того, гонки чемпионата принимали Австрия, Франция, Бельгия, Венгрия, Испания.

В 2021 году чемпионом стал британец Оливер Берман, а год спустя титул завоевал Андреа Кими Антонелли. Оба в сезоне-2025 стали пилотами Формулы-1.

Ранее мы писали, как "Макларен" досрочно выиграл Кубок конструкторов в Формуле-1.

Также читайте, в какой стране может состояться один из новых этапов Гран-при-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Спортсмены Формула-1
Новости
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит