"Макларен" снова на вершине: досрочное чемпионство в Формуле-1 после Гран-при Сингапура

Воскресенье 05 октября 2025 17:11
UA EN RU
"Макларен" снова на вершине: досрочное чемпионство в Формуле-1 после Гран-при Сингапура Формула-1 (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Сегодня, 5 октября, на трассе "Марина Бэй" завершился 18-й этап чемпионата Формулы-1 сезона 2025 года. Победу на Гран-при Сингапура одержал Джордж Расселл из "Мерседеса", уверенно удержав лидерство после поула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат гонки.

Расселл триумфовал в Сингапуре

Британец не оставил шансов соперникам, контролируя гонку от старта до финиша.

Вторым финишировал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из "Ред Булла", а тройку призеров замкнул Ландо Норрис из "Макларена", который сдерживал атаки конкурентов до последнего круга.

"Макларен" празднует исторический успех

Благодаря финишу Норриса на подиуме и четвертому месту его напарника Оскара Пиастри, "Макларен" досрочно выиграл Кубок конструкторов сезона-2025.

Команда обеспечила себе чемпионство за четыре гонки до завершения чемпионата, став недосягаемой для "Мерседеса".

Это десятая победа британского коллектива в истории Кубка конструкторов и вторая подряд. Впервые "Макларен" получил титул в 1974 году, а последний раз праздновал победу перед предыдущим сезоном в 1998-м.

После этого успеха команда вышла на второе место в историческом рейтинге по количеству титулов, опередив "Уильямс" (9). Лидером остается "Феррари", которая имеет 16 побед в Кубке конструкторов.

Итоги Гран-при Сингапура

  1. Джордж Расселл ("Мерседес")
  2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
  3. Ландо Норрис ("Макларен")
  4. Оскар Пиастри ("Макларен")
  5. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес")
  6. Шарль Леклер ("Феррари")
  7. Льюис Хэмилтон ("Феррари")
  8. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин")
  9. Оливер Берман ("Хаас")
  10. Карлос Сайнс ("Уильямс")

Текущее положение в чемпионате пилотов

  1. Оскар Пиастри ("Макларен")
  2. Ландо Норрис ("Макларен")
  3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
  4. Джордж Расселл ("Мерседес")
  5. Шарль Леклер ("Феррари")

Кубок конструкторов-2025 после Гран-при Сингапура

  1. "Макларен" - 650 очков
  2. "Мерседес" - 325
  3. "Феррари" - 300
  4. "Ред Булл" - 290
  5. "Уильямс" - 102

Ранее мы сообщили, что Формула-1 официально продлила контракт с Баку еще на пять лет.

Также читайте, в какой стране может состояться один из новых этапов Гран-при-2026.

Формула-1 Сингапур
