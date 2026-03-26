Проклятие плейофов: Украина проиграла Швеции и снова не едет на Чемпионат мира

23:41 26.03.2026 Чт
Роковая 71-я минута: этот эпизод с участием Трубина перечеркнул надежды украинцев
aimg Екатерина Урсатий
Сборная Украины прекратила борьбу за прямую путевку на ЧМ-2026, проиграв Швеции в полуфинале мини-турнира со счетом 1:3. Несмотря на статус номинальных хозяев в Валенсии, "сине-желтые" не справились с натиском скандинавов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на транляцию матча на MEGOGO.

Кадровые потери и быстрый пропущенный мяч

Старт поединка в Испании оказался неудачным для подопечных Сергея Реброва.

Из-за дисквалификации национальной команде не смогли помочь Руслан Малиновский и Ефим Конопля, а дебютант Борис Крушинский пропускал игру из-за повреждения.

Уже на 7-й минуте Швеция вышла вперед. Виктор Дьокереш удачно воспользовался передачей Беньямина Нюгрена и с близкого расстояния расстрелял ворота украинцев.

Первая половина встречи прошла с преимуществом гостей, тогда как Украина не смогла ни разу попасть в створ ворот соперника.

Самый опасный момент у ворот шведов возник после прострела Миколенко, когда Исак Гин едва не срезал мяч в собственную сетку.

Хет-трик Дьокереша и гол престижа Пономаренко

Второй тайм начался с сейвов Анатолия Трубина, который спас команду после удара Карла Старфельта.

Однако вскоре контратака шведов завершилась дублем Дьокереша, который точным ударом попал в дальний угол.

Впоследствии нападающий "Арсенала" оформил хет-трик, реализовав пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен за фол Трубина, который пытался остановить прорыв форварда после перехвата в центре поля.

Единственный положительный момент для украинских болельщиков произошел в конце встречи.

В компенсированное время Матвей Пономаренко, который дебютировал за главную команду страны, забил головой и размочил счет.

Польша ждет шведов, Украина сыграет с Албанией

Параллельно в Варшаве определился соперник сборной Швеции в финале плей-офф.

Сборная Польши одержала волевую победу над Албанией - 2:1. Албанцы забили первыми усилиями Арбера Ходжи, однако во втором тайме поляки совершили камбэк благодаря голам Роберта Левандовски и Пйотра Зелинского.

Две результативные передачи в свой актив записал Себастьян Шиманский.

Теперь 31 марта Польша и Швеция разыграют прямую путевку на чемпионат мира в США, Мексике и Канаде.

Зато команда Сергея Реброва в этот же день проведет товарищескую встречу против сборной Албании.

Напомним, финальная стадия ЧМ-2026 впервые в истории пройдет с участием 48 национальных сборных. Турнир начнется 11 июня 2026 года.

Ранее мы сообщили, что сборная Украины представила новую форму перед ЧМ-2026.

